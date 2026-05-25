Wielkie głowy badają multiwersum? Nowe przecieki o Avengers: Doomsday i Secret Wars

Do sieci trafiła kolejna fala przecieków dotyczących Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Nowe informacje sugerują, że Marvel szykuje najbardziej szalone i najbardziej ambitne widowisko w historii MCU – pełne alternatywnych rzeczywistości, powracających bohaterów i całkowitego restartu znanego uniwersum.

Marvel od miesięcy trzyma fabułę Avengers: Doomsday w tajemnicy, ale Internet praktycznie codziennie zasypywany jest nowymi plotkami i przeciekami dotyczącymi finału Sagi Multiwersum. I choć do większości takich informacji warto podchodzić ostrożnie, skala oraz powtarzalność najnowszych doniesień zaczyna sugerować, że MCU rzeczywiście zmierza w stronę ogromnego rebootu całego świata Marvela.

Traileru Avengers: Doomsday nadal brak, ale Comic-Con wydaje się pewniakiem

Wielu fanów liczyło, że pierwszy teaser Avengers: Doomsday pojawi się przed pokazami Mandalorian i Grogu. Tak się jednak nie stało. Według najnowszych doniesień Marvel ma celowo wstrzymywać zwiastun aż do San Diego Comic-Conu w lipcu, gdzie studio prawdopodobnie chce zrobić wielkie wydarzenie wokół filmu. I trudno się dziwić – to ma być produkcja, która zmieni MCU bardziej niż Wojna bez granic i Koniec gry.

Reed Richards, Shuri i Loki mają tłumaczyć chaos multiwersum

Jedna z najciekawszych informacji dotyczy sposobu, w jaki film pokaże kryzys multiwersum. Podobno różni bohaterowie będą interpretować sytuację na własny sposób. Reed Richards, Shuri, Beast, TVA i Monica Rambeau mają podchodzić do problemu naukowo. Thor i Loki mają tłumaczyć wszystko przez magię. Z kolei Doctor Doom ma być jedyną postacią, która rozumie cały obraz sytuacji — zarówno od strony nauki, magii, jak i doświadczenia.

MCU podobno przejdzie przez kilka wersji rzeczywistości

Najbardziej szalone przecieki dotyczą samej struktury MCU. Według insiderów istnieją aż cztery „wersje” głównej rzeczywistości Marvela. Pierwsza miała obejmować wydarzenia do Końca gry. Druga powstała po wydarzeniach z Lokiego. Trzecia ma zostać stworzona przez Dooma. A czwarta będzie już światem po wydarzeniach Secret Wars. Jeśli to prawda, Marvel faktycznie może przygotowywać miękki reboot całego uniwersum bez całkowitego kasowania dotychczasowych filmów.

X-Meni mają po prostu… istnieć

Ciekawie brzmi też podejście do mutantów. Według przecieków film nie zamierza przesadnie tłumaczyć, jak dokładnie X-Meni łączą się z dawnymi filmami Foxa. Powód jest prosty: multiwersum ma być już tak zniszczone, że prawa fizyki przestają mieć znaczenie. I szczerze? To prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie. Po latach komplikowania osi czasu Marvel może w końcu dojść do momentu, w którym po prostu zaakceptuje chaos jako część fabuły.

Magneto, Sentry i Yelena mają dostać duże role

Nowe informacje sugerują też kilka zaskakujących relacji między bohaterami. Magneto ma wchodzić w interakcje z postaciami spoza świata X-Menów. Sentry podobno będzie mocno związany z Yeleną i Gambitem. Pojawia się też sugestia, że historia Peggy Carter może odegrać ważną emocjonalną rolę w całej sadze.

Secret Wars może być jeszcze dziwniejsze

Jeszcze bardziej absurdalnie robi się przy Secret Wars. Według przecieków część bohaterów ma funkcjonować jak NPC, dopóki nie odzyskają wspomnień i świadomości prawdziwej rzeczywistości. Do tego w filmie mają pojawić się postacie przebywające w Valhalli – co potencjalnie otwiera drogę do powrotu Odyna, Heimdalla albo Jane Foster. Marvel najwyraźniej chce wrzucić do tego filmu absolutnie wszystko.

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe