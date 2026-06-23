Ród smoka otrzymał zwiastun na kolejne tygodnie. Coraz bliżej wojny totalnej

HBO opublikowało nowy zwiastun do 3. sezonu serialu Ród Smoka, który wyraźnie podbija stawkę konfliktu w Westeros. Krótki materiał sugeruje, że sytuacja Rhaenyry Targaryen staje się coraz bardziej niestabilna, a wojna o Żelazny Tron wchodzi w fazę pełnej eskalacji.

Po odcinku otwierającym sezon, który pokazał długo wyczekiwaną Bitwę o Gardziel i jej krwawe konsekwencje, Ród smoka nie zwalnia tempa. Nowy zwiastun zapowiada dalsze zaostrzenie konfliktu. W centrum materiału ponownie znajduje się Rhaenyra, która mierzy się nie tylko z przeciwnikami zewnętrznymi, ale również z narastającym chaosem we własnym obozie.

Rhaenyra pod presją z każdej strony. Ród smoka na pełnej

W krótkim, dwuminutowym materiale promocyjnym widać Rhaenyrę, która coraz wyraźniej traci kontrolę nad sytuacją polityczną i militarną. Jej władza jest podważana zarówno przez wrogów, jak i osoby teoretycznie lojalne wobec jej roszczeń do tronu. Zwiastun sugeruje, że napięcia w obozie Czarnych narastają, a kolejne decyzje podejmowane przez Rhaenyrę mogą mieć nieodwracalne konsekwencje.

Materiał mocno stawia na widowiskowość. Widzowie otrzymują kolejne ujęcia smoków w locie oraz sceny intensywnych starć z udziałem ognia i destrukcji. Wszystko wskazuje na to, że serial konsekwentnie zmierza w stronę coraz bardziej brutalnych konfrontacji, w których przewaga militarna będzie zależeć nie tylko od armii, ale przede wszystkim od kontroli nad smokami. Zwiastun sugeruje również, że kolejne tygodnie przyniosą nowe bitwy, których skala ma przewyższyć wcześniejsze wydarzenia.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe