Bogdan Boner: Seminarium zdradza początki egzorcyzmów. Netflix szykuje specjalny odcinek

Netflix zapowiedział odcinek specjalny Bogdan Boner: Seminarium, który ma pokazać początki drogi tytułowego bohatera w świecie egzorcyzmów. Produkcja zadebiutuje 27 maja i według zapowiedzi twórców ma odsłonić niezłą historię z czasów, gdy Boner dopiero wchodził w swoje niecodzienne powołanie.

Bogdan Boner wraca w formie specjalnego epizodu, który tym razem cofnie widzów do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Netflix zapowiada historię skupioną na pierwszych doświadczeniach Bonera z egzorcyzmami i wydarzeniach, które ukształtowały jego późniejszy, dobrze znany fanom styl działania. To kolejna odsłona rozwijającego się uniwersum, które od lat łączy absurd, czarny humor i satyrę na codzienność.

Bogdan Boner w seminarium

Nowy odcinek specjalny ma skupić się na genezie przygód Bogdana Bonera z „egzorcyzmami” na jego skalę. Zgodnie z zapowiedzią, widzowie poznają historię, która stoi za jego pierwszymi zetknięciami z demonologią i niecodziennymi zleceniami, za które kasuje 200 zł bez faktury, bo wiadomo – z fakturą się nie opłaca. Tym razem Bartosz Walaszek chce pokazać bardziej początkowy etap jego kariery, zanim bohater stał się dobrze znaną, charakterystyczną postacią serii. Cóż, na pewno nie zabraknie typowego dla Walaszka humoru. Odcinek specjalny Bogdan Boner: Seminarium zadebiutuje na Netflixie 27 maja.

Jak zaczęła się przygoda Bogdana Bonera z egzorcyzmami? Siadaj, opowiem Ci niezłą historię. Premiera odcinka specjalnego „Bogdan Boner: Seminarium” 27 maja. pic.twitter.com/E7LKUfEByR — Netflix Polska (@NetflixPL) May 20, 2026

Więcej o serialach na Movies Room:

Kolejna odsłona uniwersum Bogdana Bonera

Seminarium to kolejny specjalny epizod w rozwijanym przez twórców uniwersum, które funkcjonuje równolegle do głównych sezonów serii. Produkcja Netflixa konsekwentnie rozbudowuje świat Bonera, oferując zarówno pełne sezony, jak i krótsze, tematyczne odcinki specjalne. Wcześniejsze produkcje z tej serii pokazywały już różne momenty z życia bohatera, często osadzone w skrajnie absurdalnych sytuacjach.

Źródło: X.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe (Netflix)