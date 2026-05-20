Spin-off serii Creed w przygotowaniu. O czym opowie Delphi?

Uniwersum zapoczątkowane przez film Rocky nie przestaje się rozrastać. Właśnie dowiedzieliśmy się, że powstanie serial Delphi, będący spin-offem serii Creed.

Rocky to najpopularniejsza sportowa saga w historii Hollywood. Od 50. lat fani mają okazję oglądać jej kolejne odsłony. Od historii tytułowego bohatera, aż po nową generację zawodników, z Adonisem Creedem na czele. Teraz, do tego świata dołączy kolejny utalentowany bokser, którego perypetie poznamy w serialu Delphi.

Delphi – serialowy spin-off cyklu Creed

Od 2023 roku pojawiały się pierwsze plotki na temat rozwoju uniwersum Rocky’ego. Z kolei w maju 2025 r. ogłoszono, że powstanie kolejny spin-ff. zatytułowany Delphi. Teraz, niemal rok później, serrwis Deadline informuje, że produkcja znalazła już zupełnie nową obsadę.

Produkcję 1. sezonu serialu rozpoczęła się w Los Angeles. Jak dotąd jedyną osobą związaną wcześniej z franczyzą Creed, która pojawi się w serialu, jest Wood Harris. Aktor wcielał się w Tony’ego „Little Duke’a” Eversa — trenera i mentora Adonisa Creeda we wszystkich trzech filmach. W serialu wystąpi w roli powracającej postaci, w ten sposób łącząc ze sobą produkcje.

"Delphi," the upcoming #Creed spinoff series at Amazon Prime Video



Kto wystąpi w serialu?

Główną rolę w Delphi zagra Benji Santiago. Wcieli się w Santi Torresa — surowy talent żyjący w cieniu starszego brata. Obok niego zobaczymy Juana Castano jako Nico Torresa, starszego brat Santiego i naturalnie utalentowanego boksera. Demián Bichir zagra z kolei Hectora Torresa, głowę rodziny Torresów. André Holland wcieli się natomiast w Teddy’ego „T-Bone’a” Parkera — stratega bokserskiego i głównego instruktora Akademii Delphi.

Oprócz tego, w serialu Andre Royo zagra Elmera Tatuma, ekscentrycznego eksperta od historii boksu, Sofia Black-D’Elia wcieli się w Bobbi Weiss — księgową marzącą o zostaniu trenerką w elitarnej akademii bokserskiej — a Victoria Vourkoutiotis zagra Kai Katsaros, introwertyczną młodą bokserkę o niezwykłych umiejętnościach, która zmaga się z niską pewnością siebie, silnym lękiem i tremą w dążeniu do wykorzystania swojego potencjału.

W rolach powracających pojawią się także Niles Fitch, Dasan Frazier, Graham Patrick Martin, Brittany Adebumola, Rene Moran, Okieriete Onaodowan oraz Breanna Yde.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe