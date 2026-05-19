Gwiazda Euforii zaskoczona po premierze 3. sezonu. Jej scena z Zendayą została niemal całkowicie wycięta

Nika King, serialowa Leslie Bennett z serialu Euforia, z humorem zareagowała na fakt, że jej scena z Zendayą w 3. sezonie została drastycznie skrócona. Aktorka przyznała, że nagrała znacznie więcej materiału, który ostatecznie nie trafił do finalnej wersji odcinka.

Fani serialu Euforia od dawna czekali na powrót Niki King do serialu HBO. Aktorka wcielająca się w matkę Rue pojawiła się w najnowszym sezonie po kilku latach przerwy, jednak jej ekranowy comeback okazał się wyjątkowo krótki. Po emisji odcinka sama King postanowiła skomentować sytuację w mediach społecznościowych – i zrobiła to w bardzo charakterystyczny, komediowy sposób.

Euforia obcięta ze sceny. Zostało jedno zdanie

W szóstym odcinku serialu Euforia Rue, grana przez Zendayę, rozmawia telefonicznie ze swoją matką Leslie. Choć scena miała emocjonalny wydźwięk i dotyczyła problemów bohaterki związanych z uzależnieniem oraz próbą powrotu do domu, widzowie praktycznie nie słyszą strony Leslie. Kamera pokazuje ją dopiero pod sam koniec rozmowy, gdy mówi córce jedynie krótkie „kocham cię”. To jedyny moment obecności Niki King w całym odcinku.

Po premierze epizodu Nika King opublikowała na Instagramie nagranie, w którym żartobliwie komentuje sytuację. Aktorka śmiejąc się do kamery przyznała, że przez cały tydzień promowała swój występ w serialu, po czym okazało się, że praktycznie została wycięta z odcinka. W tle pojawiła się również jej matka, która ironicznie stwierdziła, że „Internet czekał na to trzy lata”, tylko po to, by usłyszeć jedną linijkę dialogu. King przyznała, że nie pozostaje jej nic innego, jak po prostu się z tego śmiać.

Aktorka ujawniła również, że pierwotnie nagrała znacznie więcej dialogów, które ostatecznie nie znalazły się w finalnym montażu odcinka. HBO nie odniosło się publicznie do decyzji montażowych związanych z postacią Leslie. Cała sytuacja szybko wywołała reakcje fanów, którzy zwrócili uwagę, że relacja Rue z matką była jednym z najmocniejszych emocjonalnych elementów wcześniejszych sezonów serialu.

Leslie Bennett była ważną częścią Euforii

Postać grana przez Nikę King odegrała ogromną rolę szczególnie w drugim sezonie serialu. Widzowie bardzo dobrze pamiętają intensywną kłótnię Leslie i Rue z piątego odcinka drugiej serii – scenę uznawaną przez wielu fanów za jedną z najlepszych w całej historii Euforii. Tym większe było zaskoczenie, gdy nowy sezon ograniczył obecność bohaterki praktycznie do krótkiego cameo.

Euforia nadal budzi ogromne emocje

Trzeci sezon serialu HBO powstawał wyjątkowo długo z powodu strajków w Hollywood, problemów organizacyjnych i napiętych grafików obsady. Wokół produkcji przez ostatnie lata narosło mnóstwo spekulacji i oczekiwań. Każdy nowy odcinek jest więc dziś dokładnie analizowany przez fanów. A reakcja Niki King pokazuje, że nawet najmniejsze sceny w Euforii potrafią wywołać ogromne zainteresowanie w Internecie – zwłaszcza gdy sama aktorka podchodzi do całej sytuacji z dużym dystansem i poczuciem humoru.

Źródło: tribune.com.pk i mashable.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe