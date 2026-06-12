Domek na prerii z oficjalnym zwiastunem. Ingallsowie walczą z przeciwnościami losu

Netflix udostępnił nową zapowiedź nadchodzącego rebootu uwielbianego serialu, zatytułowanego Domek na prerii.

Nawet najpopularniejsze filmy i seriale, w tym tytuły uznawane za klasyki, mogą dziś doczekać się swojej nowej wersji. Jednym z najbliższych tego przykładów będzie Domek na prerii, nowa interpretacja przeboju z lat 1974-1982. Nadchodzący reboot otrzymał właśnie nowy zwiastun.

Reboot na nowej zapowiedzi

Platforma streamingowa zaprezentowała pełny zwiastun serialu. „To będzie nasz nowy dom na zawsze” — mówi Laura Ingalls po tym, jak jej ojciec, Charles Ingalls, wyjaśnia, że przybyli do Independence w stanie Kansas, aby rozpocząć nowe życie. Gdy Caroline Ingalls, nazywana przez rodzinę „Ma”, dowiaduje się od Emily, że w okolicy „nie ma poczty, kościoła ani szkoły”, Laura z uśmiechem zwraca się do swojej starszej siostry Mary i podekscytowana bezgłośnie wypowiada słowa: „nie ma szkoły”.

Na zwiastunie, Caroline zauważa, jak mała jest ta osada. Charles nie traci jednak nadziei, sugerując, że chcieli znaleźć się „na początku czegoś nowego”. Początkowy zachwyt i optymizm ustępują z czasem miejsca niepewności, gdy Charles i Laura spotykają nad strumieniem Mitchella oraz jego córkę Good Eagle. Chociaż rodzina Ingallsów zachowuje się przyjaźnie, należący do narodu Osagów rdzenni mieszkańcy Ameryki podchodzą do nich z rezerwą.

„W tej ziemi nie ma nic darmowego” — mówi John Edwards do Charlesa. Ten z kolei oznajmia Mitchellowi, że nie może pozwolić, by obcy „wchodzili do jego domu bez zaproszenia”. „Myślę, że oni powiedzieliby dokładnie to samo” — odpowiada Mitchell. Napięcia między osadnikami, a rdzennymi mieszkańcami Ameryki, to jednak nie wszystko. Rodzina Ingallsów będzie musiała zmierzyć się także z gorączką, wilkami, czy pożarem prerii. To tylko część wydarzeń zapowiedzianych w zwiastunie.

Co jeszcze wiemy o serialu Domek na prerii?

Nadchodzący serial telewizyjny oparty jest na serii książek autorstwa Laury Ingalls Wilder. Jest to druga telewizyjna adaptacja po kultowym serialu emitowanym pierwotnie w latach 1974–1983. Premiera została zaplanowana na 9 lipca 2026 roku na Netflix.

W obsadzie serialu zobaczymy Alice Halsey jako Laurę Ingalls i Luke’a Braceya jako Charlesa Ingallsa. W produkcji Netflixa występują też Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary Ingalls, Jocko Simsa jako dr George’a Tanna, Warrena Christie jako Johna Edwardsa, Wrena Zhawenim Gottsa jako Good Eagle, Meegwuna Fairbrothera jako Mitchella oraz Alyssę Wapanatahk jako White Sun.

Obsada drugoplanowa prezentuje się następująco: Xander Cole jako Little Pum, Willa Dunn jako Nellie Oleson, Barrett Doss jako Emily Henderson, Mary Holland jako Jemma James, Michael Hough jako Eli James, Kowen Cadorath jako Caleb, Thosh Collins jako Louis, Maclean Fish jako Adam Scott, Rebecca Amzallag jako Lacey Aubert i Idris Elba jako Rutting Bull.

Laura, Mary, Charles & Caroline. Little House on the Prairie premieres July 9th. pic.twitter.com/x3H8gZFEou — Netflix (@netflix) April 13, 2026

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe