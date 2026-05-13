Drugi sezon Na niebieskich światłach. Premiera już dzisiaj!

Mikołaj Lipkowski, 14 maja 2026

Już w czwartek na antenę BBC First powróci serial „Na niebieskich światłach”. W drugim sezonie ponownie zobaczymy trójkę funkcjonariuszy – Grace Ellis, Tommy’ego Fostera i Annie Conlon, którzy usiłują odnaleźć się w szeregach policji w Belfaście. Tym razem wszystko będzie jednak „większe, śmielsze i bardziej dramatyczne”. Emocji nie będzie brakować zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym bohaterów. Premiera 14 maja o godz. 21:00 tylko w BBC First.

Serial „Na niebieskich światłach” opowiada o losach trójki początkujących funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi policji w Belfaście, mieście szczególnie trudnym i niebezpiecznym dla niedoświadczonych rekrutów. Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy Foster szybko nabierają jednak doświadczenia. Jak zdążyli się już przekonać, nic nie jest w stanie przygotować ich do pracy lepiej niż nieprzewidywalna rzeczywistość.

Na niebieskich światłach – o czym będzie nowy sezon?

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się dokładnie rok po wydarzeniach z finału sezonu pierwszego. Śmierć jednego z bohaterów odcisnęła silne piętno na całej jednostce. Gang McIntyre’ów upadł, ale jego miejsce zaczęły zajmować inne, rywalizujące z sobą grupy przestępcze. W związku z zaostrzeniem sytuacji do policyjnej ekipy dołączył posterunkowy Shane Bradley. Funkcjonariusze stają w obliczu brutalnego konfliktu. Jak zdradzają twórcy serialu, Declan Lawn i Adam Patterson, przed funkcjonariuszami „szereg zawodowych i osobistych wyzwań”. Tommy coraz częściej myśli o pracy w wywiadzie, a Grace każdego dnia zmaga się z tęsknotą za synem i rosnącym uczuciem do kolegi z pracy. – Pierwszy sezon opowiadał o tym, czego trzeba, by wykonywać zawód policjanta. W sezonie drugim pokazujemy, jakie niesie on z sobą konsekwencje. Chodzi o nieustanną presję, jaka wiąże się z tą pracą, braniem kolejnych zmian, dzień po dniu – mówi Declan Lawn.

– W pierwszym sezonie obserwowaliśmy trzech świeżaków, którzy próbują odnaleźć się w obcym świecie. Teraz wszyscy [główni bohaterowie] pracują w zawodzie już od roku i częściej decydują się na większe ryzyko – wspomina Patterson. Lawn dodaje: „cały drugi sezon jest większy, śmielszy i bardziej dramatyczny”.

Premiera drugiego sezonu „Na niebieskich światłach” odbędzie się już w czwartek, 14 maja o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki będzie można oglądać w środy o godz. 22:00. Serial będzie także dostępny w BBC Player.

Zabójczo dobre seriale w BBC

Nowy sezon „Na niebieskich światłach” zostanie wyemitowany jako część „Zabójczo dobrych seriali” – codziennego pasma serialowego BBC First. W maju w jego ramach będzie można oglądać również: nowe odcinki „Śmierci z dala od palm”, kolejne odcinki produkcji „Milczący świadek”, a także seriale: „Dyplomatki”, „Tajemnice Brokenwood”, „Ludwig”, „Pomost”, „Ojciec Brown” czy „My Life is Murder”. „Zabójczo dobre seriale” emitowane są codziennie o godz. 21:00 w BBC First.

Seriale kryminalne w BBC First emitowane są także w innych godzinach. Od niedzieli, 17 maja premierowo będzie można oglądać tam nowe odcinki „Ulicy nadziei”. Akcja serialu rozgrywa się w Port Devine, fikcyjnym miasteczku przy malowniczym wybrzeżu Irlandii Północnej. Choć lokalna społeczność jest pełna życzliwości, miejscowa policja ma co robić. W piątym sezonie śledczy rozpracowują kilka spraw, w tym sprawę gróźb wobec dyrektora szkoły, wybuchu samochodu podczas miejskiego półmaratonu, ulicznej strzelaniny oraz przyjmowania łapówek przez lekarkę. Emisja serialu w każdą niedzielę o godz. 17:50.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

