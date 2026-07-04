Od Xeny do genialnej policjantki! Dlaczego warto oglądać Life is Murder z Lucy Lawless?

Już od najbliższego poniedziałku na BBC First będzie można obejrzeć piąty już sezon Life is Murder, niekonwencjonalnego kryminału, w którym główną rolę odgrywa niepodrabialna Lucy Lawless. Podajemy kilka powodów, dlaczego warto sprawdzić tę produkcję. Nie tylko dla fanów gatunku!

Gwiazda o niesamowitej charyzmie

Wielu z nas kojarzy gwiazdę tej produkcji z dzieciństwa, gdy szalała jako Xena: Wojownicza księżniczka. Ale Lucy Lawless to znacznie więcej niż aktorka jednej roli. Na przestrzeni dekad zdążyła już wystąpić w produkcjach sensacyjnych, kryminalnych, a nawet kostiumowych. Zresztą jeśli chodzi o te ostatnie, trudno zapomnieć o jej występie w serialu Spartakus, gdzie jako Lukrecja szokowała i knuła, do samego końca stanowiąc cierń w boku walczących o wolność gladiatorów.

Drugi plan na poziomie

Ale Lawless wspierana jest przez szereg naprawdę zdolnych aktorów. Weźmy takiego Bernarda Curry’ego. Australijczyk nie jest może szerzej znany w Hollywood, ale to weteran telewizji, który właśnie w Life is Murder potrafił wyeksponować całkiem mocny warsztat jako doświadczony szef policji. Warto wymienić też chociażby Aleksa Andreasa czy Rawiriego Jobe’a, znakomicie współgrających z gwiazdą serialu.

Ciekawy koncept na kryminał

Zatrzymajmy się na chwilę przy samym wyjściowym pomyśle. Lawless gra emerytowaną policjantkę, zarabiającą na życie jako sprzedawczyni chleba. Ale jej poprzedni tryb życia nie chce o niej zapomnieć – z wzajemnością zresztą, bowiem zarówno były przełożony, jak i jej znajomi nader często proszą ją o wsparcie, gdy w danym śledztwie trafiają na ścianę.

Zróżnicowana tematyka

Nie mówimy także o zwykłym proceduralu. Zagadki kryminalne są całkiem różnorodne, dotykając wielu warstw społecznych w rozmaitych lokacjach. Ale na tym nie koniec. Scenarzyści nie zapomnieli o rozwinięciu życia osobistego głównej bohaterki. Starzy i nowi przyjaciele, romanse i niejeden dylemat na jej drodze na przestrzeni kilku sezonów. To sprawia, że mamy do czynienia z pełnokrwistą bohaterką.

Nie tylko dla fanów kryminału

Koniec końców Life is Murder można polecić nie tylko osobom, które najbardziej zasmakowały w tym nurcie, ale i zwolennikom ciekawych, wielowątkowych opowieści, w których główną rolę pełni wyrazista bohaterka, przy zachowaniu luźnej atmosfery. A to wszystko od poniedziałku, czyli 6 lipca.