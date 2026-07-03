Zabójczo dobre lato w BBC First! Te seriale kryminalne warto zobaczyć

Lato uderzyło ze zdwojoną siłą. To okres wypoczynku – czasem dłuższego, czasem nieco krótszego. Niezależnie od formatu, na BBC First czeka zestaw seriali kryminalnych, które będą emitowane przez całe wakacje od godziny 21:00.

Na niebieskich światłach – podwójne odcinki w czwartki o 21:00

3, sezon serialu wprowadza kolejny zestaw zmiennych dla naszych bohaterów. Gdy wydawało się, że Grace, Annie i Tommy dopasowali się do blasków i cieni policyjnego życia, pojawiają się przed nimi nowe wyzwania. Mount Eden kryje bowiem przed nimi mroczną naturę, które nie się nie spodziewali.

Zaproszona – piątki, od 24 lipca

Tym razem czas na thriller psychologiczny, opowiadający o nietypowej relacji pomiędzy młodą dziewczyną Rią, która jest pod wielkim wrażeniem Fran, bogatej pracodawczyni. Z czasem między kobietami zaczyna się tworzyć więź, która w miarę upływu czasu staje się niebezpieczna. Fran wprowadza ją w swój niedostępny dotąd dla dziewczyny świat, lecz jedna z jej rad prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji dla nich obu.

Line of Duty – Wydział wewnętrzny

Możemy liczyć także na kawał wciągającego serialu kryminalnego w gwiazdorskiej obsadzie. Line of Duty skupia się na losach elitarnej jednostce antykorupcyjnej, skupiającej się na ściganiu skorumpowanych funkcjonariuszy policji. Wielokrotnie nagradzana produkcja łącząca w sobie świetne aktorstwo i interesującą intrygę.

My Life is Murder – poniedziałki, od 6 lipca

A oto piąty już sezon traktujący o sprawach Alexy Crowe – błyskotliwej detektywki, w którą wciela się charyzmatyczna Lucy Lawless, znana z takich produkcji jak Xena: Wojownicza księżniczka czy Spartakus. Tym razem wypoczynek naszej bohaterki na Fidżi zostaje zakłócony przez pojawienie się dawnego wroga. Jakby tego było mało, kobieta ponownie spotyka dawną miłość.

McDonald i Dodds – środy, od 15 lipca

A od połowy miesiąca wieczorami obejrzymy także 3. sezon przygód tej dwójki, granej przez Jasona Watkinsa i Tale Gouveię. McDonald i Dodds będą musieli zbadać sprawę tajemniczego morderstwa w świetle dnia, a przy okazji skonfrontować z nową szefową. Ważnym atutem będą gościnne występy takich aktorów jak: Siân Phillips (Ja, Klaudiusz), Catherine Tyldesley (Coronation Street), a także komik Alan Davies (Jonathan Creek).

Tajemnice Brokenwood – niedziele o 21:00

Nie zapominajmy też o 12. już sezonie nowozelandzkiego serialu kryminalnego. Zespół skoncentrowany wokół Mike’a Sheperda będzie miał sporo do roboty. Od tajemniczej śmierci szefa kuchni, poprzez teorie spiskowe o UFO, aż po śmiertelną przejażdżkę pociągiem.

Lynley – podwójne odcinki w piątki o 21:00

I na koniec interesująca pozycja o dogadywaniu się dwóch przeciwieństw. Błyskotliwy detektyw Tommy Lynley stale musi się zmagać z problematycznym w pracy arystokratycznym pochodzeniem. Los splata go z pochodzącą z robotniczej rodziny Barbarą Havers. Pomimo dzielących ich przeciwności, z czasem okazuje się, że ta policjanci potrafią ze sobą sprawnie współpracować.