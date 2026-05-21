Poznaliśmy przyszłość Emily w Paryżu. Serial skończy się na 6. sezonie
Marek Wasiński,
21 maja 2026
W specjalnym wideo opublikowanym przez platformę streamingową Netflix, gwiazda Emily w Paryżu poinformowała, że serial zakończy się na 6. sezonie.
Każdy serial musi się kiedyś skończyć. Dotyczy to nawet największych przebojów. Netflix ostatnio pożegnać się ze swoim największym przebojem sci-fi, Stranger Things. Niedługo los produkcji podzieli jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych serwisu streamingowego. Dowiedzieliśmy się bowiem, kiedy zakończy się Emily w Paryżu.
To już koniec Emily w Paryżu
Fani wreszcie poznali dalsze losy popularnego serialu Netflixa. Platforma potwierdziła , że produkcja nie będzie przedłużana w nieskończoność i zakończy się po 6. sezonie.
W specjalnym nagraniu zza kulis produkcji, Lily Collins, wcielająca się w tytułową bohaterkę, Emily Cooper, ogłosiła decyzję o zakończeniu serialu.
6. sezon dostarczy wam wszystkiego, co kochacie w tym serialu, i będzie finałowym rozdziałem przygody życia Emily
Netflix oficjalnie przedłużył Emily w Paryżu na 6. sezon już na początku stycznia, zaledwie kilka tygodni po premierze 5. sezonu, która odbyła się w połowie grudnia. Choć serial dobiega końca, bohaterkę wciąż czeka jeszcze kilka przygód. Wśród jej ostatnich przystanków będzie Grecja, następnie Monako, a później powróci do Paryża.
O czym opowiada serial?
Serial śledzi losy ambitnej specjalistki ds. marketingu, Emily Cooper. Amerykanka przeprowadza się do Paryża, aby dostarczyć francuskiej firmie marketingowej amerykański punkt widzenia. W Paryżu stara się pokonać wyzwania w swojej pracy, życiu miłosnym i przyjaźniach. Serial Emily w Paryżu został stworzony, wyprodukowany i napisany przez Darrena Stara. W serialu występują u boku Lily Collins występują również Bruno Gouery i William Abadie.
Collins jest producentką obok Ryana McCormicka, Raphaëla Benoliela i Jake’a Fullera. Producentami wykonawczymi są z kolei Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown i Robin Schiff. Stephen Brown, Grant Sloss i Joe Murphy są współproducentami wykonawczymi. Serial został wyprodukowany przez MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions i Jax Media.
