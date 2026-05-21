Poznaliśmy przyszłość Emily w Paryżu. Serial skończy się na 6. sezonie

W specjalnym wideo opublikowanym przez platformę streamingową Netflix, gwiazda Emily w Paryżu poinformowała, że serial zakończy się na 6. sezonie.

Każdy serial musi się kiedyś skończyć. Dotyczy to nawet największych przebojów. Netflix ostatnio pożegnać się ze swoim największym przebojem sci-fi, Stranger Things. Niedługo los produkcji podzieli jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych serwisu streamingowego. Dowiedzieliśmy się bowiem, kiedy zakończy się Emily w Paryżu.

To już koniec Emily w Paryżu

Fani wreszcie poznali dalsze losy popularnego serialu Netflixa. Platforma potwierdziła , że produkcja nie będzie przedłużana w nieskończoność i zakończy się po 6. sezonie.

W specjalnym nagraniu zza kulis produkcji, Lily Collins, wcielająca się w tytułową bohaterkę, Emily Cooper, ogłosiła decyzję o zakończeniu serialu.

6. sezon dostarczy wam wszystkiego, co kochacie w tym serialu, i będzie finałowym rozdziałem przygody życia Emily

Netflix oficjalnie przedłużył Emily w Paryżu na 6. sezon już na początku stycznia, zaledwie kilka tygodni po premierze 5. sezonu, która odbyła się w połowie grudnia. Choć serial dobiega końca, bohaterkę wciąż czeka jeszcze kilka przygód. Wśród jej ostatnich przystanków będzie Grecja, następnie Monako, a później powróci do Paryża.

From bonjour to au revoir. The final season of Emily in Paris is now in production 💕 pic.twitter.com/aX1AJTnIRy — Netflix (@netflix) May 21, 2026

O czym opowiada serial?

Serial śledzi losy ambitnej specjalistki ds. marketingu, Emily Cooper. Amerykanka przeprowadza się do Paryża, aby dostarczyć francuskiej firmie marketingowej amerykański punkt widzenia. W Paryżu stara się pokonać wyzwania w swojej pracy, życiu miłosnym i przyjaźniach. Serial Emily w Paryżu został stworzony, wyprodukowany i napisany przez Darrena Stara. W serialu występują u boku Lily Collins występują również Bruno Gouery i William Abadie.

Collins jest producentką obok Ryana McCormicka, Raphaëla Benoliela i Jake’a Fullera. Producentami wykonawczymi są z kolei Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown i Robin Schiff. Stephen Brown, Grant Sloss i Joe Murphy są współproducentami wykonawczymi. Serial został wyprodukowany przez MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions i Jax Media.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe