Lanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmuLatarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem StewartemLars Eidinger o Man of Tomorrow. Jaki będzie jego Brainiac?

Poznaliśmy przyszłość Emily w Paryżu. Serial skończy się na 6. sezonie

Marek Wasiński, 21 maja 2026

W specjalnym wideo opublikowanym przez platformę streamingową Netflix, gwiazda Emily w Paryżu poinformowała, że serial zakończy się na 6. sezonie.

Każdy serial musi się kiedyś skończyć. Dotyczy to nawet największych przebojów. Netflix ostatnio pożegnać się ze swoim największym przebojem sci-fi, Stranger Things. Niedługo los produkcji podzieli jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych serwisu streamingowego. Dowiedzieliśmy się bowiem, kiedy zakończy się Emily w Paryżu.

To już koniec Emily w Paryżu

Fani wreszcie poznali dalsze losy popularnego serialu Netflixa. Platforma potwierdziła , że produkcja nie będzie przedłużana w nieskończoność i zakończy się po 6. sezonie.

W specjalnym nagraniu zza kulis produkcji, Lily Collins, wcielająca się w tytułową bohaterkę, Emily Cooper, ogłosiła decyzję o zakończeniu serialu.

6. sezon dostarczy wam wszystkiego, co kochacie w tym serialu, i będzie finałowym rozdziałem przygody życia Emily

Netflix oficjalnie przedłużył Emily w Paryżu na 6. sezon już na początku stycznia, zaledwie kilka tygodni po premierze 5. sezonu, która odbyła się w połowie grudnia. Choć serial dobiega końca, bohaterkę wciąż czeka jeszcze kilka przygód. Wśród jej ostatnich przystanków będzie Grecja, następnie Monako, a później powróci do Paryża.

O czym opowiada serial?

Serial śledzi losy ambitnej specjalistki ds. marketingu, Emily Cooper. Amerykanka przeprowadza się do Paryża, aby dostarczyć francuskiej firmie marketingowej amerykański punkt widzenia. W Paryżu stara się pokonać wyzwania w swojej pracy, życiu miłosnym i przyjaźniach. Serial Emily w Paryżu został stworzony, wyprodukowany i napisany przez Darrena Stara. W serialu występują u boku Lily Collins występują również Bruno Gouery i William Abadie. 

Collins jest producentką obok Ryana McCormicka, Raphaëla Benoliela i Jake’a Fullera. Producentami wykonawczymi są z kolei Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown i Robin Schiff. Stephen Brown, Grant Sloss i Joe Murphy są współproducentami wykonawczymi. Serial został wyprodukowany przez MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions i Jax Media.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement