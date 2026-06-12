Kulawe konie powracają. Zobaczcie pierwszą zapowiedź 6. sezonu

Serwis Apple TV+ opublikował właśnie pierwszą zapowiedź nadchodzącego 6. sezonu szpiegowskiego serialu, Kulawe konie.

W dzisiejszych czasach nie każdy serial wydawany jest z taką regularnością jakby życzyli sobie tego widzowie. Na szczęście, zdarzają się wyjątki i nie zawsze musimy czekać na nowy sezon przez kilka lat. Na ich liście, wysokie miejsce zajmuje szpiegowski przebój Apple TV+, którego 6. sezon otrzymał nową zapowiedź.

Co nas czeka w 6. sezonie?

Jackson Lamb powraca na pierwszych zdjęciach oraz zapowiedzi z 6. sezonu serialu Apple TV+. Produkcja zadebiutuje z nowymi odcinkami już 16 września. Nowe odcinki będą ukazywać się co tydzień, we wtorki. Na zdjęciach można zobaczyć Gary’ego Oldmana ponownie wcielającego się w rolę Lamba. Powraca również Jack Lowden jako River Cartwright.

Na opublikowanych fotografiach pojawiają się także Kristin Scott Thomas, Tom Brooke, Aimee-Ffion Edwards, Lenny Rush i Christopher Chung. Z kolei w krótkim wideo, widzimy członków ekipy Slough House, która z charakterystycznym poczucie humoru komentuje pojawienie się nieznanego osobnika, którego jeden z nich zatłukł.

W obsadzie znajdują się również Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Jonathan Pryce oraz Hugo Weaving. Serwis podzielił się także krótkim opisem 6. sezonu, zgodnie z którym, „Kulawe konie są zmuszone do ucieczki, gdy Diana Taverner wciąga ich wszystkich w śmiertelnie niebezpieczną grę odwetu i zemsty.”

Here’s your first look at #SlowHorses Season 6 starring Gary Oldman.



Premieres September 16 on #AppleTV pic.twitter.com/7e0autRUyS — Apple TV News Hub (@AppleTVNewsHub) June 11, 2026

O czym opowiadają Kulawe konie?

Produkcja serwisu Apple opowiada o grupie agentów brytyjskiego kontrwywiadu MI5. Po zawodowych wpadkach zostali oni zesłani do Slough House. Ten zapomniany wydział przeznaczony jest dla agentów uznanych za nieudaczników lub problematycznych pracowników. Na czele grupy stoi Jackson Lamb. To genialny, ale wyjątkowo nieuprzejmy, zaniedbany i cyniczny szef. Jego podwładni wykonują z pozoru nudne i bezsensowne zadania. Regularnie wplątują się jednak w poważne spiski, operacje wywiadowcze, zamachy, itp.

See-Saw Films wyprodukowało serial dla Apple TV+. Jest on adaptacją powieści Micka Herrona pod tym samym tytułem. Od debiutu w 2022 roku, serial zdobył sześć nagród BAFTA TV oraz dwie nagrody Emmy. To jeden z największych sukcesów platformy streamingowej. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski oraz Gary Oldman.

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Źródło: The Hollywood Reporter / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe