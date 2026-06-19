„To serce podpowiada najlepiej” – wywiad z Marią Sobocińską o serialu Proud

Tydzień temu premierę miał głośny serial Proud – najnowsza produkcja HBO Max, która zdobyła uznanie krytyków już na tegorocznym międzynarodowym festiwalu Series Mania. To opowieść o Filipie, dwudziestokilkuletnim geju, prowadzącym bardzo luźne życie, którego codzienność nagle zmienia się o 180 stopni.

W jego przyjaciółkę, Kiki, wciela się Maria Sobocińska znana m.in. z serialu Sexify czy Behawiorysta. Jej rola w Proud różni się od jej dotychczasowych kreacji – wciela się w młodą matkę 16-latki. Czy było to dla niej duże wyzwanie?

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Agata Karasińska: Dwa lata temu robiąc z Tobą wywiad, powiedziałam Ci, że jesteś moją ulubioną aktorką z młodego pokolenia. Skupiam się na tym “młodym pokoleniu”, bo wciąż tak Cię widzę. Dochodzi tutaj też kwestia tego, jakie role grałaś wcześniej. A tutaj nagle: BUM! Ty jesteś matką nastolatki!

Maria Sobocińska: Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo tego, że w Proud moja postać jest matką nastolatki, to ma 32 lata. Dla mnie jest to decydowanie przeskok, ale bardziej w doświadczeniach życiowych niż wiekowo. Gram osobę w moim wieku, która jednak ma doświadczenia bardziej zbliżone do starszej ode mnie kobiety.

AK: A jaka była Twoja reakcja, kiedy czytasz scenariusz i widzisz tam 16-letnią córkę? Ja byłam w szoku, gdy zobaczyłam Was na ekranie.

MS: Zastanawiałam się, czy to będzie wiarygodne. Później jednak zaczęłam się skupiać na tym, co może wynikać z macierzyństwa w tak młodym wieku, a nie tylko na „postarzeniu” postaci. Dodatkowo przyszła pomoc ze strony charakteryzacji i kostiumów, żeby mnie trochę “podrasować”, bo Kiki jest jednak trochę bardziej zmęczona życiem.

AK: I jak grało Ci się matkę?

MS: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że w roli mojej córki została obsadzona Amelia Fijałkowska. To jest dziewczyna, która ma naprawdę duży talent. Gra z nią była dużą przyjemnością. Czasami młodziutkiego aktora trzeba trochę inaczej prowadzić, żeby pozwolić mu się otworzyć i żeby mógł wejść w jakąś trudną emocję. A Amelia od razu wchodziła w sceny bezbłędnie.

AK: A co było najtrudniejszego w roli Kiki?

MS: Kiki jest osobą, która chce rozpocząć swoje życie od nowa. Jej dziecko jest już prawie dorosłe, a ona sama chciałaby przeżyć młodość, której tak naprawdę nie miała. Niestety nie wychodzi to jej tak, jak sobie wymarzyła. Ciekawe było dla mnie pokazanie takiego stanu desperacji w poszukiwaniu miłości.

AK: Wiem, że nie możesz zbytnio pewnie zdradzać, ale może odpowiesz na pytanie: czy Kiki znajdzie miłość? Bo w tych pierwszych odcinkach bardzo szuka.

MS: Jest potencjał! Pojawia się niespodziewana iskierka nadziei, ale nie tam gdzie szukała.

AK: Wasz serial Proud zrobił już trochę szumu dzięki festiwalowi Series Mania. Zostaliście tam bardzo dobrze przyjęci, a nawet nagrodzeni. Myślisz, że w Polsce ten serial też zostanie tak dobrze przyjęty?

MS: Tego sama jestem ciekawa. Mogę sobie tylko wyobrazić, że jest to inna publiczność niż we Francji. Widziałam już nawet, że zanim wyszły jakiekolwiek materiały związane z serialem, pojawiały się negatywne komentarze ze względu na sam temat. Mam jednak nadzieję, że jeżeli ktoś da szansę serialowi Proud i obejrzy go w całości, to zobaczy, że jest to naprawdę wielowarstwowa uniwersalna historia o miłości. Pokazuje, jak człowiek może się zmienić dla drugiego człowieka. Jest to również historia o potencjale – i to mi się w tej historii bardzo podoba, bo w każdym z nas jest potencjał, z którego możemy nawet nie zdawać sobie sprawy. Bardzo bym chciała żeby widzowie zostali z taką myślą po obejrzeniu naszego serialu.

AK: A jakbyś miała takiego przyjaciela jak Filip, w takiej samej sytuacji, co byś mu doradziła?

MS: Moja bohaterka używa zdania „ogarnij się” i myślę, że jest dosyć trafne. Ale co ja bym doradziła? Chyba to, co zawsze: żeby po prostu iść za sercem. Bo to serce podpowiada najlepiej.

Zdjęcie wprowadzające: materiały prasowe HBO Max