Jaka przyszłość czeka Mandaloriana i Grogu? Jon Favreau zdradza plany na przyszłość

Jon Favreau zasugerował, że historia Dina Djarina i Grogu wcale nie musi kończyć się na filmie Mandalorian i Grogu. Reżyser ujawnił, że rozważał nawet pokazanie przyszłości Grogu w formie przebłysku, co mogłoby wyznaczyć kierunek dla dalszych wydarzeń w Star Wars.

Relacja Mandaloriana i Grogu stała się jednym z najważniejszych elementów współczesnego Star Wars. To już nie tylko historia łowcy nagród i jego niezwykłego towarzysza, ale opowieść o więzi, która naturalnie wykracza daleko poza pojedyncze seriale czy film. Nic więc dziwnego, że Jon Favreau – reżyser filmu Mandalorian i Grogu – coraz częściej patrzy na tę historię nie jako zamknięty projekt, ale jako coś, co może rozwijać się przez kolejne dekady.

Jon Favreau o przyszłości bohaterów po Mandalorian i Grogu

W rozmowie z Entertainment Weekly Favreau opisał swoje podejście do tworzenia fabuł w uniwersum Star Wars jako coś bardzo organicznego.

Patrzę na to kreatywnie i dla mnie to jak ogród albo szklarnia różnych historii i postaci.

Reżyser podkreślił, że traktuje wszystkie wątki jako żyjący ekosystem, który stale się rozwija i łączy w większą całość. Favreau określił przyszłość bohaterów jako otwartą przestrzeń narracyjną. Podkreślił, że zarówno on, jak i Dave Filoni, myślą nie tylko o kolejnych sezonach, ale o całych erach historii Star Wars. W jego słowach wyraźnie widać, że wszystko – od Ahsoki po wątki związane z Thrawnem – ma być częścią większej układanki.

Rozmowy o przyszłości Grogu i Mandaloriana

Favreau potwierdził, że razem z Filonim dyskutowano o potencjalnej scenie pokazującej przyszłość Grogu. Nie zdradził szczegółów, ale jasno zasugerował, że pomysł istniał i był brany pod uwagę. To o tyle istotne, że Grogu – w przeciwieństwie do Dina Djarina – ma bardzo długie życie, co otwiera twórcom ogromne możliwości narracyjne.

Reżyser zaznaczył też, że obecne podejście do produkcji różni się od tego, które obowiązywało przy wcześniejszych sezonach serialu. Początkowo każdy sezon był projektowany jako zamknięta historia dla widzów śledzących serial krok po kroku. Teraz jednak Mandalorian i Grogu ma działać także jako samodzielna opowieść – bez konieczności znajomości całego Disney+.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który jest również autorem scenariusza. Favreau był twórcą i głównym showrunnerem serialu The Mandalorian, dlatego film pozostaje bezpośrednią kontynuacją jego wizji artystycznej. W produkcję zaangażowany jest także Dave Filoni, jeden z kluczowych architektów współczesnego kanonu Gwiezdnych Wojen, znany z pracy nad serialami animowanymi oraz aktorskimi osadzonymi w tej samej linii czasowej. Film produkowany jest przez Favreau, Filoniego oraz szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Akcja filmu rozgrywa się w okresie po upadku Imperium Galaktycznego, czyli kilka lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Historia koncentruje się na dalszych losach Dina Djarina (Pedro Pascal), samotnego łowcy nagród należącego do kultury Mandalorian, oraz Grogu, istoty tej samej rasy co Yoda, obdarzonej silnym połączeniem z Mocą. Po wydarzeniach trzeciego sezonu serialu Din formalnie adoptuje Grogu jako swojego syna i ucznia.

Film ma kontynuować wątek ich wspólnych misji, a jednocześnie rozwijać szerszy kontekst polityczny Nowej Republiki, odbudowy Mandalory oraz zagrożenia ze strony pozostałości Imperium. Choć szczegóły fabuły nie zostały w pełni ujawnione przed premierą, zapowiadana jest historia łącząca kameralną relację ojciec–dziecko z większą, galaktyczną skalą konfliktu.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe