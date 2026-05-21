Jakub Gierszał ponownie jako prokurator Bilski! Kolory Zła: Czerń z oficjalnym zwiastunem!

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Kolory zła: Czerń, czyli kolejnej ekranizacji bestsellerowej serii kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem historia skupi się na tajemniczym zaginięciu chłopca i mrocznych sekretach ukrywanych przez pozornie spokojne kaszubskie miasteczko.

Po sukcesie poprzedniej odsłony Kolorów zła Netflix wraca do świata kryminalnych historii inspirowanych powieściami Małgorzaty Oliwii Sobczak. Kolory zła: Czerń mają zaoferować bardziej mroczną, psychologiczną i tajemniczą opowieść, osadzoną w małej społeczności pełnej sekretów. Pierwszy zwiastun sugeruje klimat gęstego thrillera z elementami lokalnych legend i rodzinnych dramatów.

Jakub Gierszał jako prokurator Leopold Bilski. Kolory zła: Czerń ze zwiastunem

Głównym bohaterem filmu będzie prokurator Leopold Bilski, w którego wciela się Jakub Gierszał. Postać trafia do niewielkiego miasta na Kaszubach, które z pozoru wydaje się spokojnym i sennym miejscem. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, gdy dochodzi do zaginięcia chłopca. Podczas śledztwa Bilski zaczyna odkrywać powiązania z dawną, nierozwiązaną sprawą zaginięcia, a kolejne tropy prowadzą do coraz bardziej niepokojących odkryć. Netflix zapowiada historię pełną psychologicznych zagadek, ukrytych traum i sekretów skrywanych przez mieszkańców. Film ma mocno operować atmosferą niepokoju i stopniowo odsłaniać mrok ukrywający się pod idyllicznym obrazem małego miasta. Twórcy podkreślają również obecność lokalnych legend i symboliki, które mają odegrać ważną rolę w budowaniu klimatu całej historii. Kolory zła: Czerń zadebiutują na Netflixie 10 czerwca.

Więcej informacji na Movies Room:

Opis filmu Kolory zła: Czerń

Kolory zła: Czerń to kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności. Kolory zła: Czerń, już druga ekranizacja Netflixa wciągającej sagi kryminalnej na podstawie bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak, której książki sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna filmu Kolory Zła: Czerń