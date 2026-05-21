Jakub Gierszał ponownie jako prokurator Bilski! Kolory Zła: Czerń z oficjalnym zwiastunem!
Mikołaj Lipkowski,
22 maja 2026
Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Kolory zła: Czerń, czyli kolejnej ekranizacji bestsellerowej serii kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem historia skupi się na tajemniczym zaginięciu chłopca i mrocznych sekretach ukrywanych przez pozornie spokojne kaszubskie miasteczko.
Po sukcesie poprzedniej odsłony Kolorów zła Netflix wraca do świata kryminalnych historii inspirowanych powieściami Małgorzaty Oliwii Sobczak. Kolory zła: Czerń mają zaoferować bardziej mroczną, psychologiczną i tajemniczą opowieść, osadzoną w małej społeczności pełnej sekretów. Pierwszy zwiastun sugeruje klimat gęstego thrillera z elementami lokalnych legend i rodzinnych dramatów.
Jakub Gierszał jako prokurator Leopold Bilski. Kolory zła: Czerń ze zwiastunem
Głównym bohaterem filmu będzie prokurator Leopold Bilski, w którego wciela się Jakub Gierszał. Postać trafia do niewielkiego miasta na Kaszubach, które z pozoru wydaje się spokojnym i sennym miejscem. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, gdy dochodzi do zaginięcia chłopca. Podczas śledztwa Bilski zaczyna odkrywać powiązania z dawną, nierozwiązaną sprawą zaginięcia, a kolejne tropy prowadzą do coraz bardziej niepokojących odkryć. Netflix zapowiada historię pełną psychologicznych zagadek, ukrytych traum i sekretów skrywanych przez mieszkańców. Film ma mocno operować atmosferą niepokoju i stopniowo odsłaniać mrok ukrywający się pod idyllicznym obrazem małego miasta. Twórcy podkreślają również obecność lokalnych legend i symboliki, które mają odegrać ważną rolę w budowaniu klimatu całej historii. Kolory zła: Czerń zadebiutują na Netflixie 10 czerwca.
Kolory zła: Czerńto kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności. Kolory zła: Czerń, już druga ekranizacja Netflixa wciągającej sagi kryminalnej na podstawie bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak, której książki sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy.
Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna filmu Kolory Zła: Czerń
