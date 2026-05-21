The Death of Robin Hood na nowej zapowiedzi. Gwiazdy i twórcy o pomyśle na film

Właśnie opublikowano nowy materiał wideo, zapowiadający czerwcową premierę filmu The Death of Robin Hood z Hugh Jackmanem w roli głównej.

Hugh Jackman przyzwyczaił nas do roli Wolverine’a, ale w swoim portfolio ma wiele innych, dramatycznych ról. Na myśl przychodzą Nędznicy, Labirynt, czy Kod dostępu. Niebawem dołączy do nich jedna z najmroczniejszych i najbrutalniejszych kreacji australijskiego aktora, który gra główną rolę w filmie The Death of Robin Hood. Udostępniona właśnie zapowiedź zdradza nam, czego jeszcze możemy spodziewać się po Jackmanie w tej produkcji.

Co przedstawia nowy materiał?

Pierwszy zwiastun nowego filmu został opublikowany pod koniec kwietnia i prezentował Jackmana w niezwykle surowym wydaniu: z długą siwą brodą i włosami. Choć był krótki i skupiał się niemal wyłącznie na głównym bohaterze, wyraźnie zapowiadał intensywne i głębokie spojrzenie na legendarną postać. Nowy materiał jeszcze mocniej podkreśla Jackmana jako bezlitosnego i brutalnego wojownika w znacznie mroczniejszym świecie, niż zwykle oglądaliśmy w filmach o Robin Hoodzie.

Na kilka tygodni przed kinową premierą, jeden z głównych twórców filmu zdradził więcej na temat tego, czego można się spodziewać po The Death of Robin Hood. Michael Sarnoski zapowiedział „żądny krwi” charakter bohatera w interpretacji Jackmana. W udostępnionym wideo mówi, że film „bardzo różni się od pozostałych legend o Robin Hoodzie”. Podkreśla wizję bohatera jako „bezwzględnego zabijaki”.

Ten film bardzo różni się od pozostałych legend o Robin Hoodzie. Ma własne, unikalne podejście. A co, jeśli Robin byłby żądnym krwi, bezwzględnym zabójcą? Pochodzi z brutalnego, gwałtownego i zimnego świata, w którym praktycznie każdy, kogo spotkasz, chce cię zabić.

Co jeszcze wiemy o The Death of Robin Hood?

Nadchodzący film przedstawi mroczniejsze podejście do klasycznej opowieści o Robin Hoodzie. Historia ma podążyć za Robin Hoodem, który zmaga się z przeszłością pełną przestępstw. Ranny i bezbronny, trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, w którą wcieli się Jodie Comer. Film bada jego walkę z wewnętrznymi demonami oraz drogę do odkupienia i przetrwania.

Główne role w filmie grają Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. W obsadzie znaleźli się też Jade Croot, Fintan Shevlin, Noah Jupe, Faith Delaney, Elijah Ungvary, Tabitha Smyth, czy Murray Bartlett. Film zadebiutuje w kinach 19 czerwca 2026 roku.

New poster for Michael Saronski's 'THE DEATH OF ROBIN HOOD' starring Hugh Jackman, Jodie Comer and Bill Skarsgård.



Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe