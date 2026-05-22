Pasja: Wskrzeszenie z nową datą premiery. Zmartwychwstanie zalicza opóźnienie

Wielce wyczekiwana produkcja Mela Gibsona, Pasja: Wskrzeszenie, która została podzielona na dwie części, właśnie otrzymała nową datę premiery.

Hollywood przyzwyczaiło nas, że największymi hitami okazują się filmy akcji i wielkie blockbustery. Nie jest tak jednak zawsze. Jednym z najciekawszych wyjątków jest w tym przypadku Pasja Mela Gibsona. Teraz, po ponad 20 latach od premiery tamtego obrazy, filmowiec kręci kontynuację kontrowersyjnej produkcji. Jej data premiery została jednak właśnie zmieniona.

Pasja: Wskrzeszenie później trafi do kin

Lionsgate zmieniło daty premier obu części produkcji Mela Gibsona. Pierwsza trafi teraz do kin 6 maja 2027 roku (w święto Wniebowstąpienia Pańskiego), natomiast druga część zadebiutuje dopiero 25 maja 2028 roku. Poprzednio pierwsza część miała ukazać się 26 marca 2027 roku, a druga zaledwie 40 dni później — 6 maja 2027 roku, w dzień Wniebowstąpienia.

Jak ustalił serwis Deadline, studio miało uznać, że pierwotne daty premier były zbyt blisko siebie. Tym bardziej, biorąc pod uwagę ogromną skalę obu produkcji. Premiera w święto Wniebowstąpienia wydaje się logicznym wyborem dla obu filmów. Dodatkowo pozwala im wejść w kluczowy letni okres kinowy.

Mel Gibson has unveiled the first look at “The Resurrection of the Christ,” the director’s long-delayed follow-up to 2004’s “The Passion of the Christ.”



“Part One” has been postponed just a few months, with plans to debut on May 6, 2027. “Part Two” was bumped a year, from May 6,… pic.twitter.com/GXzWgo0yrw — Variety (@Variety) May 21, 2026

Co jeszcze wiemy o projekcie?

W obsadzie filmu znaleźli się Jaakko Ohtonen, Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio i Rupert Everett.

Studio wraz z Gibsonem, Bruce’em Daveyem i ich wytwórnią Icon Productions ogłosiło również zakończenie głównych zdjęć do kontynuacji epickiego filmu Gibsona z 2004 roku. Pasja: Wskrzeszenie była realizowana przez 134 dni we Włoszech. Zdjęcia kręcono w Rzymie, Bari, Ginosie, Craco, Brindisi oraz Materze.

Film Pasja z 2004 roku, pomimo wielu kontrowersji, które wzbudzał jeszcze przed zakończeniem zdjęć, okazał się dużym sukcesem. Zają trzecie miejsce najlepszych filmów tamtego roku. Co więcej, obraz otrzymał trzy nominacje do Oscara za najlepszą muzykę, zdjęcia oraz charakteryzację. W produkcji tej mogliśmy oglądać m.in. Jima Caviezela w roli Jezusa, Maię Morgenstern – Maria oraz Monicę Belluci w roli Marii Magdaleny.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe