Władza absolutna tom 2: Ruch oporu – recenzja komiksuBatman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksuLanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmu

Leo Woodall komentuje dołączenie do The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum: To marzenie z dzieciństwa

Mikołaj Lipkowski, 27 maja 2026

Leo Woodall oficjalnie otworzył się na temat swojego udziału w The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Gwiazda Jednego dnia i Białego Lotosu przyznała, że dołączenie do świata Śródziemia jest dla niego spełnieniem dziecięcego marzenia.

Powrót uniwersum Władcy Pierścieni coraz mocniej nabiera kształtów. Warner Bros. i New Line Cinema rozwijają The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, czyli nowy film osadzony pomiędzy wydarzeniami z Hobbita i Drużyny Pierścienia. Produkcja ma ponownie zabrać widzów do Śródziemia, a obok powracających gwiazd pojawią się także nowe twarze. Jedną z nich będzie Leo Woodall, który nie ukrywa ogromnego podekscytowania udziałem w projekcie.

Leo Woodall w The Hunt for Gollum

Aktor opowiedział o swoim castingu w rozmowie z magazynem People.

To znaczy dla mnie wszystko. To marzenie z dzieciństwa. Oglądałem to jako dziecko i widziałem te filmy milion razy, więc możliwość bycia częścią tego świata jest czymś niesamowitym. Mimo to nie mogę niczego zdradzić.

Kogo zagra Leo Woodall?

Informację o obsadzeniu aktora ujawniono podczas CinemaConu w kwietniu. Woodall wcieli się w Halvarda – nową postać Dunedaina, która nie pojawiała się wcześniej w książkach J.R.R. Tolkiena. To oznacza, że film nie będzie wyłącznie prostą adaptacją istniejącego materiału, ale rozbuduje mitologię Śródziemia o nowe wątki i bohaterów.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?

Jeśli chodzi o kolejny film z uniwersum Władcy Pierścieni, niedawno poznaliśmy część jego obsady. Znaleźli się w niej Andy Serkis jako Sméagol/Gollum, Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo Baggins, Lee Pace jako Thranduil, Jamie Dornan jako Strider, czyli Aragorn, Leo Woodall jako Halvard oraz Kate Winslet jako Marigol.

Historia ma zagłębić się w przeszłość Golluma — w czasy, gdy był jeszcze młodym przedstawicielem ludu Stoorów o imieniu Sméagol. Andy Serkis wyreżyseruje film. Scenariusz piszą Philippa Boyens i Fran Walsh, a także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement