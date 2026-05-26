Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Pierwszy zwiastun filmu o ikonie polskiej muzyki

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Zobacz pierwszy zwiastun i posłuchaj kultowego utworu artystki „Do ciebie, mamo”. „Violetta Villas” to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Z okazji Dnia Matki zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu poświęconego jednej z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej – Violetcie Villas. W główną rolę wciela się Sandra Drzymalska, która przeszła spektakularną metamorfozę, by oddać niezwykłą osobowość legendarnej artystki. Pierwsza zapowiedź filmu to zapowiedź niezwykłej historii kobiety, która zachwycała głosem, scenicznością i odwagą bycia sobą.

„Do ciebie, mamo”, znany również jako „List do matki” to jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze piosenkarki, ponadczasowa kompozycja o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości, która od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, ale prawdziwe arcydzieło zrobiła z niego sama artystka. Kiedy śpiewała słowa: „Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…” publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów: „kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami”.

„Utwór Do Ciebie Mamo to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły a tkwią w naszej pamięci, jako najpiękniejsze chwile do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę” – Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Obsada i twórcy biografii Violetty Villas

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej, znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu „Mów mi Marianna„, uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu „Polityki”. Jest ona też współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek. Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie „Brzydka siostra” – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu „Dziewczyna z igłą„. Koproducentami „Violetty Villas” są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.

Kiedy premiera?

Film Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej zadebiutuje w polskich kinach 27 listopada 2026 roku.

źródło: informacja prasowa /ilustracja: kadr ze zwiastuna filmu Violetta Villas