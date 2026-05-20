Powstanie film Rick i Morty. Kto wyreżyseruje obraz?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, studio Warner Bros. we współpracy z Adult Swim zamierza zrealizować film Rick i Morty.

Rick i Morty to jeden z największych animowanych fenomenów ostatnich kilkunastu lat. Historia nadużywającego alkoholu szalonego naukowca i jego strachliwego wnuka, którzy odbywają przygody w różnych czasach i światach szybko zyskała rzeszę wiernych fanów. Serial niebawem powróci z 9. sezonem, a teraz pojawiły się wieści o planowanym filmie.

Popularna seria doczeka się filmu

Warner Bros. znajduje się na wczesnym etapie prac nad filmem Rick i Morty. Wieloletni współpracownik franczyzy, Jacob Hair, prowadzi rozmowy dotyczące objęcia stanowiska reżysera. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy.

Dan Harmon, który współtworzył serial Adult Swim wraz z Justinem Roilandem, od kilku lat wspomina o planach stworzenia „naprawdę kozackiego” pełnometrażowego filmu. Obecnie, fani serii czekają na jej 9. sezon, który zadebiutuje już 24 maja. Serial emitowany jest od 2013 roku, a Jacob Hair dołączył do produkcji w 2019 roku, reżyserując liczne odcinki.

A #RickAndMorty movie is indeed moving forward. Jacob Hair, who has directed many of the show's episodes and serves as season 9’s supervising director, will helm the upcoming movie. 🎬️



O czym opowiada Rick i Morty?

Serial Rick i Morty opowiada o szalonych przygodach Ricka Sancheza. Cyniczny naukowiec podróżuje z dobrodusznym i tchórzliwym wnukiem, Mortym Smithem. Bohaterowie dzielą swój czas pomiędzy życie codzienne, a międzywymiarowe podróże, które odbywają się w nieskończonej liczbie rzeczywistości. Często odwiedzają inne planety i wymiary, korzystając z portali oraz latającego spodka Ricka.

Ogólna koncepcja serialu zasadza się na dwóch kontrastujących scenariuszach: rodzinnych, domowych dramatów oraz cynicznego dziadka, który wciąga swojego wnuka w szalone i niebezpieczne przygody. Serial wywodzi się z animowanego krótkometrażowego filmu, parodii Powrotu do przyszłości, stworzonego przez Justina Roilanda dla Channel 101, festiwalu filmów krótkometrażowych, który współzałożył Dan Harmon.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe