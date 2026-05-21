Poznaliśmy dokładny czas trwania Odysei Nolana

Wiemy, ile dokładnie potrwa Odyseja Nolana. Będzie to długi film, ale nie najdłuższy w karierze reżysera.

Odyseja Nolana jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Fani produkcji nie mogą się już doczekać premiery filmu brytyjskiego reżysera, która nastąpi 17 lipca 2026 roku. Prawdopodobnie nikt nie będzie zaskoczony, jeśli tytuł okaże się być jednym z najbardziej dochodowych filmów tego roku. Jesteśmy przekonani, że tłumy widzów wyruszą na film do kin w lipcu, a teraz już wiemy, ile trzeba będzie spędzić czas na sali kinowej.

Ile będzie trwać Odyseja?

Jakiś czas temu w rozmowie z portalem Deadline producentka Odysei, Emma Thomas, ujawniła, że film potrwa „poniżej trzech godzin”. Później tą informację potwierdził Christopher Nolan i wyjaśniając powody tej decyzji. Maksymalna długość filmu, jaką można wyświetlić z projektora IMAX na taśmie, to około trzy godziny, dlatego też Odyseja nie będzie najdłuższym filmem w karierze reżysera.

Na stronie internetowej AMC pojawiła się informacja z dokładnym czasem trwania Odysei. Według nich film Nolana potrwa 2 godziny i 52 minuty. Pod tym względem są rzetelnym źródłem, więc najprawdopodobniej faktycznie tak jest. Dla wszystkich fanów filmów Nolana ten metraż powinien być jak najbardziej akceptowalny.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Źródło: worldofreel.com/