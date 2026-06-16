Shrek 5 z pierwszym zwiastunem! Nowy wygląd bohaterów dzieli fanów, a kwestia dubbingu budzi dodatkowe emocje

Pojawił się pierwszy zwiastun Shrek 5, który natychmiast wywołał szeroką dyskusję wśród fanów. Nowa animacja postaci oraz odświeżony styl wizualny spotkały się z mieszanym odbiorem, a w Polsce dodatkowe emocje wzbudziły spekulacje dotyczące obsady dubbingowej.

Powrót Shreka po latach przerwy to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie animacji. Seria DreamWorks od lat ma status kultowej, a każda informacja o kontynuacji natychmiast przyciąga uwagę widzów na całym świecie. Pierwszy zwiastun Shrek 5 wreszcie pokazał, jak ma wyglądać nowa odsłona przygód zielonego ogra i jego przyjaciół. Materiał szybko stał się tematem intensywnych debat w mediach społecznościowych, gdzie widzowie analizują zarówno styl wizualny, jak i ogólny kierunek zmian w serii.

Pierwszy zwiastun Shrek 5 – powrót do znanego świata, ale w nowej formie

Zwiastun prezentuje odświeżoną wersję świata znanego z wcześniejszych części. Widać wyraźne zmiany w stylistyce animacji, która jest bardziej nowoczesna i dopasowana do współczesnych standardów technicznych. Bohaterowie – Shrek, Fiona oraz Osioł – powracają w rozpoznawalnych rolach, jednak ich wygląd został wyraźnie zaktualizowany. Zmiany dotyczą zarówno detali twarzy, jak i ogólnej estetyki ruchu i ekspresji postaci. To właśnie ten aspekt stał się jednym z głównych tematów dyskusji wśród widzów.

Fani podzieleni po premierze materiału

Reakcje po publikacji zwiastuna są wyraźnie mieszane. Część widzów krytykuje nowy styl animacji, twierdząc, że zbyt mocno odchodzi on od charakterystycznego wyglądu serii. Komentarze na serwisie X (dawniej Twitter) mówią same za siebie:

coś we mnie właśnie umarło po zobaczeniu tego zwiastuna… Nie jest dobrze… Animacja i ogólny wygląd postaci już się nie zmieni, więc cóż, dostaliśmy ostatniego Shreka dobijającego jego uniwersum

Polski dubbing jako dodatkowy temat dyskusji

Choć najwięcej uwagi przyciąga warstwa wizualna, w Polsce pojawiły się również pytania dotyczące dubbingu. Fani zastanawiają się, czy Zbigniew Zamachowski ponownie użyczy głosu Shrekowi oraz jak będą brzmiały pozostałe postacie, w tym Osioł i Fiona. Jak dobrze wiemy – Jerzy Stuhr, który przez lata dubbingował Osła nie żyje. W komentarzach można znaleźć zarówno spekulacje o powrocie znanych aktorów, jak i obawy o ewentualne zmiany w obsadzie:

Głosem Shreka będzie na 100% Zamachowski, do tak wczesnych trailerów często daje się innych aktorów. Ale ta animacja… tragedia. Nie da się tego zaakceptować. Głos osła nigdy nie będzie taki sam, ale w tym zwiastunie jest nawet git, ale jak ja usłyszałem głos Shreka, to aż coś we mnie pękło… Powiedzcie że ten dubbing to AI błagam XD

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiadomo o Shrek 5?

W lipcu 2024 firma DreamWorks Animation ogłosiła oficjalnie, że powstanie Shrek 5. Na stanowisku reżysera ma zasiąść Walt Dohrn (Trolle 3), a scenariusz przygotuje Michael McCullers. Szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji nie zostały na obecną chwilę oficjalnie przedstawione.

Wiadomo natomiast, że w nowej części do swoich ról powróci oryginalna obsada animacji – Cameron Diaz (Fiona), Mike Myers (Shrek) i Eddie Murphy (Osioł). W filmie pojawi się też postać nastoletniej córki Shreka i Fiony, w którą wcieli się Zendaya. Informacje o polskiej obsadzie dubbingu nie zostały jeszcze ujawnione, a największą zagadką jest kwestia zastąpienia zmarłego Jerzego Stuhra w roli Osła. Nieoficjalnie rolę przejąć ma Maciej Stuhr , prywatnie syn Jerzego, który zaproponował upodobnienie swojego głosu za pomocą sztucznej inteligencji .

Wielce wyczekiwana animacja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje i niezadowolenie wśród fanów po publikacji trzydziestosekundowej zajawki, w której ogłoszono obsadę Shreka 5. Fani krytykowali nowy styl i estetykę animacji, odświeżony wygląd postaci oraz niskiej jakości humor rodem z Tik Toka.

Premierę piątej części zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku.

Trwają również prace nad spin-offem i solowym filmem o postaci Osła .

Źródło: youtube.com i x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe