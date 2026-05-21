Nowy zwiastun filmu Jimmy. KJ Apa jako legenda Hollywood

Hollywoodzka ikona ponownie zawita na wielki ekran. Tylko tym razem w filmie biograficznym. Już w listopadzie w kinach zadebiutuje Jimmy, w którym KJ Apa gra legendarnego Jimmy’ego Stewarta. Do premiery zostało jeszcze sporo czasu, ale teraz udostępniono nowy zwiastun filmu.

Co przedstawia najnowsza zapowiedź?

Jimmy Stewart wyrusza na wojnę w nowym zwiastunie filmu. Produkcja przedstawi życie gwiazdy przed, w trakcie i po jego służbie podczas II wojny światowej. Obraz trafi do kin 6 listopada. Na początku opublikowanej niedawno zapowiedzi, bohater jest jedną z największych gwiazd Złotej Ery Hollywood. Niestety, nad Ameryką zbierają się wojenne chmury. Stany Zjednoczone zostają wciągnięte w II wojnę światową, a aktor jest zdeterminowany, by służyć swojemu krajowi, mimo że szef studia Louis B. Mayer próbuje go od tego odwieść.

Nawet jego wojskowy przełożony stara się uniknąć ryzyka utraty gwiazdora na froncie, ale Stewart nie ustępuje i zostaje pilotem Sił Powietrznych. Wojna odciska jednak na nim swoje piętno i po jej zakończeniu aktor czuje się zagubiony w czasach pokoju. Wtedy zgłasza się do niego Frank Capra ze scenariuszem filmu To wspaniałe życie. Stewart początkowo nie chce go przyjąć, ale jeśli kiedykolwiek w grudniu mieliście włączony telewizor, prawdopodobnie wiecie już, jaką decyzję ostatecznie podejmie.

Co jeszcze wiemy o Jimmy?

W filmie występują także Sarah Drew jako felietonistka plotkarska Hedda Hopper, Jen Lilley jako żona Stewarta, Gloria oraz Neal McDonough jako ojciec aktora, Alexander Stewart. Jemma Donovan i Christopher McDonald wcielają się odpowiednio w Ginger Rogers i Lionela Barrymore’a. W obsadzie znaleźli się również Julian Works oraz Kara Killmer.

Karolyn Grimes, która zagrała córkę Stewarta w To wspaniałe życie, pojawi się w filmie gościnnie. Reżyserem produkcji jest Aaron Burns, pracujący na podstawie scenariusza Justina Strawhanda. Film powstaje dla Burns & Co. Entertainment, a jego dystrybucją zajmie się Fathom Entertainment.

