The Room powraca! Bob Odenkirk w roli głównej remake’u kultowego filmu

Jeden z najbardziej niesławnych filmów w historii kina wraca w zupełnie nowej odsłonie. Do sieci trafił zwiastun The Room Returns, charytatywnego projektu, w którym Bob Odenkirk wciela się w postać Johnny’ego, rozsławioną przed laty przez Tommy’ego Wiseau.

Niewiele filmów przeszło do historii popkultury w sposób podobny do The Room. Produkcja Tommy’ego Wiseau z 2003 roku przez lata zyskała status dzieła tak złego, że aż fascynującego, stając się fenomenem pokazów o północy i internetowych memów. Teraz kultowy klasyk kina osobliwego otrzymał nietypowy remake. The Room Returns nie jest jednak tradycyjną próbą odtworzenia filmu, lecz wyjątkowym projektem stworzonym w szczytnym celu.

Bob Odenkirk przejmuje rolę Tommy’ego Wiseau w The Room Returns

Największą atrakcją produkcji jest bez wątpienia obsadzenie Boba Odenkirka w roli Johnny’ego. Gwiazda Better Call Saul i Breaking Bad wciela się w bohatera granego w oryginale przez Tommy’ego Wiseau. Już sam zwiastun pokazuje, że twórcy nie próbują tworzyć parodii, lecz składają hołd jednemu z najbardziej niezwykłych filmów XXI wieku. Dla wielu fanów będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć Odenkirka w tak nietypowej kreacji.

Za projekt odpowiada organizacja Acting For a Cause, która zajmuje się realizacją wydarzeń i inicjatyw charytatywnych. The Room Returns wykorzystuje oryginalny scenariusz filmu z 2003 roku. Aktorzy odegrali go na tle green screena, a w tle umieszczono lokacje znane z pierwowzoru. Obok Odenkirka w obsadzie znaleźli się m.in. Greg Sestero, jeden z aktorów oryginalnego The Room, a także Bella Heathcote, Mike Flanagan, Kate Siegel, Cameron Kasky oraz Brando Crawford, który pełni również funkcję reżysera.

Film powstał dla sztuki i szczytnego celu

Twórcy podkreślają, że projekt ma przede wszystkim charakter charytatywny. Cały dochód z premierowego pokazu zostanie przekazany na rzecz organizacji amfAR zajmującej się badaniami nad AIDS oraz Blue Collaborative, wspierającej niezależnych artystów. Co ciekawe, film został zrealizowany w zaledwie jeden dzień i praktycznie bez budżetu. To celowe odwrócenie historii oryginalnego The Room, które według legendy powstawało przez wiele miesięcy i kosztowało około 6 milionów dolarów.

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O czym jest The Room?

The Room opowiada historię Johnny’ego (granego przez Tommy’ego Wiseau), odnoszącego sukcesy bankiera, który żyje w San Francisco ze swoją narzeczoną Lisą (Juliette Danielle). Lisa, mimo że jest w związku z Johnnym, zdradza go z jego najlepszym przyjacielem Markiem (Greg Sestero). Fabuła skupia się na miłosnym trójkącie i zdradzie, prowadząc do dramatycznego finału. Tytuł jest uważany za okropny film z powodu swojej chaotycznej i nielogicznej fabuły, sztucznych dialogów, płytkich postaci, absurdalnych zwrotów akcji i problemów z tempem narracji. Te elementy składają się na produkcję, która jest często opisywana jako „tak zła, że aż dobra”, co przyczyniło się do jej kultowego statusu wśród fanów złego kina.

Źródło: indiewire.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe