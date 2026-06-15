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YouTube’owy horror za 800 dolarów może wrócić jako pełnoprawny film. Twórca Obsesji ma ambitne plany

Mikołaj Lipkowski, 15 czerwca 2026

Zanim Curry Barker podbił Hollywood za sprawą Obsesji, stworzył skromny horror Milk & Serial, który kosztował zaledwie 800 dolarów i trafił prosto na YouTube. Teraz reżyser przyznaje, że internetowy hit może doczekać się pełnoprawnej wersji kinowej.

Historia Curry’ego Barkera to jeden z najbardziej niezwykłych przykładów współczesnego sukcesu w branży filmowej. Jeszcze kilka lat temu młody twórca publikował niskobudżetowe produkcje na YouTube, a dziś jego Obsesja zmierza po setki milionów dolarów wpływów z całego świata. Zanim jednak Barker trafił do Hollywood, uwagę widzów przyciągnął film Milk & Serial – found footage zrealizowany za zaledwie 800 dolarów. Produkcja szybko zdobyła popularność w sieci i pomogła reżyserowi postawić pierwszy krok na drodze do wielkiej kariery. Wygląda na to, że historia tego projektu może jeszcze się nie zakończyć.

Milk & Serial może doczekać się większej wersji. Baker oświadcza

Milk & Serial zadebiutowało na YouTube w 2024 roku jako godzinny horror opowiadający o duecie internetowych twórców, których niewinny żart urodzinowy wymyka się spod kontroli. Film został napisany i wyreżyserowany przez Curry’ego Barkera, a za produkcję odpowiadał Cooper Tomlinson, który wystąpił również przed kamerą. Mimo mikroskopijnego budżetu projekt zdobył ogromną popularność i zgromadził ponad trzy miliony wyświetleń. W rozmowie z The Hollywood Reporter Barker przyznał, że przyszłość Milk & Serial rysuje się bardzo obiecująco. Jak stwierdził reżyser:

Milk and Serial prawdopodobnie powstanie jako film.

Choć twórca nie zdradził szczegółów projektu, jego wypowiedź sugeruje, że rozwój marki jest już poważnie rozważany.

Więcej informacji na Movies Room:

Od YouTube do Hollywood

Sukces Milk & Serial nie był przypadkiem. Jeszcze wcześniej Barker i Cooper Tomlinson stworzyli krótkometrażowy horror The Chair, który również zdobył popularność w internecie. To właśnie pozytywny odbiór tych projektów zainspirował duet do realizacji większych produkcji. Efektem okazała się Obsesja – film z budżetem poniżej miliona dolarów, który stał się jednym z największych horrorowych fenomenów ostatnich lat. Co więcej, Barker zdradził, że The Chair także mogłoby doczekać się pełnometrażowej adaptacji. Reżyser przyznał, że od dawna widzi potencjał w historii nawiedzonego krzesła.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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