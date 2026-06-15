YouTube’owy horror za 800 dolarów może wrócić jako pełnoprawny film. Twórca Obsesji ma ambitne plany

Zanim Curry Barker podbił Hollywood za sprawą Obsesji, stworzył skromny horror Milk & Serial, który kosztował zaledwie 800 dolarów i trafił prosto na YouTube. Teraz reżyser przyznaje, że internetowy hit może doczekać się pełnoprawnej wersji kinowej.

Historia Curry’ego Barkera to jeden z najbardziej niezwykłych przykładów współczesnego sukcesu w branży filmowej. Jeszcze kilka lat temu młody twórca publikował niskobudżetowe produkcje na YouTube, a dziś jego Obsesja zmierza po setki milionów dolarów wpływów z całego świata. Zanim jednak Barker trafił do Hollywood, uwagę widzów przyciągnął film Milk & Serial – found footage zrealizowany za zaledwie 800 dolarów. Produkcja szybko zdobyła popularność w sieci i pomogła reżyserowi postawić pierwszy krok na drodze do wielkiej kariery. Wygląda na to, że historia tego projektu może jeszcze się nie zakończyć.

Milk & Serial może doczekać się większej wersji. Baker oświadcza

Milk & Serial zadebiutowało na YouTube w 2024 roku jako godzinny horror opowiadający o duecie internetowych twórców, których niewinny żart urodzinowy wymyka się spod kontroli. Film został napisany i wyreżyserowany przez Curry’ego Barkera, a za produkcję odpowiadał Cooper Tomlinson, który wystąpił również przed kamerą. Mimo mikroskopijnego budżetu projekt zdobył ogromną popularność i zgromadził ponad trzy miliony wyświetleń. W rozmowie z The Hollywood Reporter Barker przyznał, że przyszłość Milk & Serial rysuje się bardzo obiecująco. Jak stwierdził reżyser:

Milk and Serial prawdopodobnie powstanie jako film.

Choć twórca nie zdradził szczegółów projektu, jego wypowiedź sugeruje, że rozwój marki jest już poważnie rozważany.

Więcej informacji na Movies Room:

Od YouTube do Hollywood

Sukces Milk & Serial nie był przypadkiem. Jeszcze wcześniej Barker i Cooper Tomlinson stworzyli krótkometrażowy horror The Chair, który również zdobył popularność w internecie. To właśnie pozytywny odbiór tych projektów zainspirował duet do realizacji większych produkcji. Efektem okazała się Obsesja – film z budżetem poniżej miliona dolarów, który stał się jednym z największych horrorowych fenomenów ostatnich lat. Co więcej, Barker zdradził, że The Chair także mogłoby doczekać się pełnometrażowej adaptacji. Reżyser przyznał, że od dawna widzi potencjał w historii nawiedzonego krzesła.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe