Charlie Heaton zagra syna Tommy’ego Shelby’ego. Netflix pokazał pierwsze zdjęcie z nowego Peaky Blinders

Mikołaj Lipkowski, 23 maja 2026

Netflix ujawnił pierwsze zdjęcie Charliego Heatona z nowego serialu osadzonego w świecie Peaky Blinders i jednocześnie rozwiał jedną z największych tajemnic produkcji. Gwiazda Stranger Things wcieli się w Charlesa Shelby’ego – najstarszego syna Toma Shelby’ego.

Nowa odsłona Peaky Blinders coraz mocniej nabiera kształtów. Po sukcesie filmu Nieśmiertelny twórcy wracają do świata rodziny Shelbych z kolejną historią osadzoną już po II wojnie światowej. Jedną z największych zagadek pozostawała rola Charliego Heatona, którego casting ogłoszono kilka tygodni temu. Teraz Netflix oficjalnie potwierdził, że aktor znany ze Stranger Things zagra dorosłego Charlesa Shelby’ego.

Opublikowane pierwsze zdjęcie pokazuje Heatona w stylistyce doskonale wpisującej się w klimat Peaky Blinders. Aktor patrzy prosto w kamerę i wizualnie bardzo przypomina członka rodziny Shelbych. Według opisu postaci Charles Shelby ma za sobą traumatyczne doświadczenia wojenne, w tym walkę prowadzoną za liniami wroga. Po wojnie próbuje jednak odnaleźć normalne życie i odciąć się od brutalnej przeszłości swojej rodziny.

O czym opowiada serial?

Peaky Blinders śledzi losy gangu Shelbych z Birmingham w początkach XX wieku. Gangiem kieruje Thomas Shelby (Cillian Murphy), który próbuje zdobyć władzę i wpływy dla swojej rodziny poprzez działalność przestępczą. W trakcie 6. sezonów gang angażuje się w kradzieże, wymuszenia, nielegalne zakłady bukmacherskie i brutalne walki.

Serial przyciągnął wiele znanych nazwisk w większych i mniejszych rolach, takich jak Anya Taylor-Joy, Sam Neill, Sam Claflin, Tom Hardy czy Adrien Brody. Peaky Blinders nie tylko miało gwiazdorską obsadę, ale przez lata uważane było za jeden z najlepszych seriali telewizyjnych. 2. sezon zdobył perfekcyjne 100% na Rotten Tomatoes, podobnie jak 3. i 6. sezon, podczas gdy pozostałe osiągnęły wyniki powyżej 80%.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

