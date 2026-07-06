Gwiazdor Teorii wielkiego podrywu wraca po siedmiu latach. Zagra legendę amerykańskiego teatru. Zagra Polaka?

Johnny Galecki po siedmioletniej przerwie od aktorstwa ponownie stanie przed publicznością. Gwiazdor serialu Teoria wielkiego podrywu wcieli się w słynnego dramaturga Tennessee’ego Williamsa w nowej sztuce Kowalski, przygotowywanej przez Lookingglass Theatre Company w Chicago.

Od zakończenia pracy na planie kolejnych produkcji Johnny Galecki (znany z Teoria wielkiego podrywu) konsekwentnie unikał nowych aktorskich wyzwań. Teraz zdecydował się na powrót i wybrał projekt, który – jak sam przyznaje – okazał się zbyt wyjątkowy, by go odrzucić. Aktor zagra jednego z najwybitniejszych amerykańskich dramatopisarzy XX wieku w spektaklu opowiadającym o spotkaniu dwóch ikon świata kultury.

Johnny Galecki wraca na scenę po siedmiu latach

Jak informuje Variety, Johnny Galecki został obsadzony w roli Tennessee’ego Williamsa w sztuce Kowalski autorstwa Gregga Ostrina. Za reżyserię odpowiada Colin Hanlon, a przedstawienie trafi na scenę Lookingglass Theatre Company w Chicago. Pokazy zaplanowano od 19 września do 25 października.

Akcja spektaklu rozgrywa się w 1947 roku w Provincetown i przedstawia wyobrażone pierwsze spotkanie Tennessee’ego Williamsa z młodym Marlonem Brando. To właśnie ta relacja miała doprowadzić do powstania legendarnej współpracy przy Tramwaju zwanym pożądaniem, który kilka lat później doczekał się słynnej ekranizacji z Brando w jednej z najbardziej pamiętnych ról jego kariery. Twórcy zapowiadają opowieść o zderzeniu dwóch niezwykłych osobowości oraz o tym, jak takie spotkania potrafią wpływać na historię teatru i kina.

Sam Galecki przyznał, że decyzja o powrocie dojrzewała przez długi czas. Jak wyjaśnił, po siedmiu latach obserwowania życia z dala od planów filmowych poczuł, że ma do zaoferowania coś nowego jako aktor. Dodatkową motywacją była możliwość wcielenia się w Tennessee’ego Williamsa, którego od lat uważa za jednego ze swoich artystycznych idoli. Autor sztuki Gregg Ostrin podkreślił z kolei, że historia koncentruje się na wpływie, jaki wybitni twórcy mogą wywierać na siebie nawzajem i na całą kulturę.

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Powrót znanego Leonarda z Teoria wielkiego podrywu

Johnny Galecki największą popularność zdobył dzięki roli Leonarda Hofstadtera w Teorii wielkiego podrywu, za którą otrzymał nominację do nagrody Emmy. Wcześniej występował również w serialu Roseanne, a na swoim koncie ma role w filmach takich jak Koszmar minionego lata, Vanilla Sky, Hancock, Wyścig z czasem czy Rings. Powrót na scenę teatralną będzie jego pierwszym aktorskim projektem od siedmiu lat i zarazem pierwszym od dłuższego czasu występem przed publicznością na żywo.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe