Queen Maeve nie wróciła w finale The Boys. Showrunner wyjaśnia nieobecność aktorki

20 maja zakończył się w Polsce serial The Boys. Finałowy odcinek superbohaterskiej satyry nie przyniósł jednak oczekiwanego przez fanów powrotu postaci Maggie Shaw/Queen Maeve. Showrunner adaptacji komiksowych Chłopaków w najnowszych wywiadach skomentował brak obecności irlandzkiej aktorski w ostatniej odsłonie The Boys i ósmym epizodzie piątego sezonu hitowego serialu serwisu Prime Video.

Nieobecność Queen Maeve w finale The Boys jest jednym z wielu tematów, które są gorąco komentowane w sieci. Chociaż fabularnie postać poświęciła swoje supermoce powstrzymując atak Soldier Boya, sfingowała śmierć i rozpoczęła nowe życie, a wcielająca się w postać Dominique McElligott zrezygnowała z aktorstwa po 3. sezonie The Boys, to i tak wielu widzów było rozczarowanych, że aktorka nie zdecydowała się wrócić do roli Maggie Shaw/Queen Maeve i nie pojawiła się w 8. odcinku 5. sezonu serialu. Teraz poznaliśmy kulisy stojące za takim obrotem sprawy.

Dlaczego Dominique McElligott nie wróciła jako Queen Maeve w finale The Boys? Aktorka odmówiła powrotu w 5. sezonie

Eric Kripke, showrunner The Boys, wyjaśnił, że planował cameo Queen Maeve i kontaktował się z irlandzką aktorką w sprawie gościnnego występu w 5. sezonie, ale ostatecznie McElligott odmówiła występu w ostatnim odcinku jedneego z największych hitów Prime Video. Oficjalnym powodem miał być konflikt harmonogramów.

Bardzo chciałem, żeby Maeve się pojawiła. Rozmawiałem z Dom [Dominique McElligott]. Wciąż mamy ze sobą kontakt emailowy. Przede wszystkim zrezygnowała z kariery aktorskiej, a terminy nam nie podpasowały. Wszystko odbyło się w bardzo przyjacielskiej, bezkontrowersyjnej atmosferze. Zapytałem: „Gdybyśmy to napisali, zagrałabyś?”. A ona na to: „Wypisałam się już z tego i jestem zajęta i niestety nie mogę, ale przesyłam wszystkim buziaki”. To było coś w tym stylu – powiedział w wywiadzie z goldderby.com

Kripke nie chciał pominąć tak ważnej postaci w finale serialu, więc zdecydował, że była członkini Siódemki pojawi się przynajmniej w finałowym podsumowaniu wszystkich epizodów The Boys oraz będzie wspomniana przez Starlight (Erin Moriarty) w rozmowie z Marie Moreau (Jaz Sinclair).

Ale chcieliśmy oddać jej hołd; jest ważną postacią, więc pojawia się w podsumowaniu, by zilustrować, że Maeve przekazała pałeczkę Annie, a teraz Annie przekazuje pałeczkę Marie, i że istnieje linia silnych kobiet, która zaczęła się od Maeve. Nie mogliśmy sprowadzić jej z powrotem jako postaci, więc przynajmniej chcieliśmy przywrócić ducha Maeve – stwierdził Kripke w rozmowie z tvinsider.com

Co dalej z uniwersum The Boys?

Finał The Boys nie oznacza końca uniwersum „VCU” i adaptacji komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Chociaż pod koniec kwietnia 2025 roku ogłoszono, że rozgrywający się równolegle z fabułą The Boys serial Gen V (pl. Pokolenie V) jednak nie doczeka się 3. sezonu, to historia młodych superbohaterów ma być kontynuowana, ale w nowych projektach. Konkretów na temat powrotu Marie Moreau i spółki na obecną chwilę brak, ale wśród zapowiedzianych nowych produkcji znajdują się rozgrywający po wydarzeniach z The Boys spin-off The Boys: Mexico oraz osadzony w latach pięćdziesiątych XX wieku prequel zatytułowany Vought Rising, który zadebiutować ma w 2027 roku.

