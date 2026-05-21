Obsada 13. sezonu American Horror Story powiększyła się o kolejnych weteranów produkcji

Poznaliśmy kolejnych członków obsady 13. sezonu American Horror Story. Fani serialu z pewnością ucieszą się z powrotu znanych postaci.

13. sezon American Horror Story będzie obfitował w wiele powrotów. W nadchodzącym sezonie słynnego serialu zobaczymy ponownie m.in. Sarah Paulson, Jessicę Lange, Kathy Bates, Emmę Roberts, Angelę Bassett czy Evana Petersa. To jednak nie koniec powrotów.

Kolejni członkowie obsady American Horror Story

Magazyn Deadline ujawnił, kogo jeszcze możemy spodziewać się w nadchodzącym 13 sezonie American Horro Story. W serialu zobaczymy ponownie Johna Carrolla Lyncha oraz Matta Frasera. Fani kultowej antologii Ryana Murphy’ego i Brada Falchuka z pewnością będą kojarzyć tych dwóch panów. Obydwaj pojawili się w 4. sezonie serialu (Freak Show). Jak poprzednio wcielą się ponownie w Twisty the Clown (John Carroll Lynch) i Illustrated Seal (Matt Fraser).

W 13. sezonie American Horror Story zobaczymy dodatkowo zupełnie nowe twarze. Na małym ekranie pojawią się Mena Suvari oraz Berto Colón. Suvari kojarzyć możecie m.in. z American Beauty, American Pie 2 czy Dziewczyny z fabryki. Colón w przeszłości wystąpił w takich produkcjach jak Nocny agent czy Jak nas widzą. Wcielić ma się on w Joe the Doorman (portiera), którego zatrudniła postać grana przez Jessicę Lange. Na chwilę obecną nie wiadomo, w kogo wcieli się z kolei Suvari.

FX i 20th Television na chwilę obecną nie odniosły się do tych doniesień.

Co jeszcze wiadomo o 13. sezonie American Horror Story?

Oprócz wymienionych wcześniej aktorów w serialu zobaczymy również Billie Lourd (Królowe krzyku, Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy), Gabourey’a Sidibe’a (Hej, Skarbie, Słowo na R), Johna Watersa (Laleczka Chucky: Następne pokolenie, Chirurgiczna precyzja), Leslie Grossmana (Potwory, Studio 666) i Arianę Grande (Wicked, Nie patrz w górę).

Za najnowszą odsłonę serialu odpowiadać ponownie będą Ryan Murphy i Brad Falchuk. Szczegóły fabuły 13. sezonu na chwilę obecną nie są znane.

Źródło: deadline.com/