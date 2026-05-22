Grupa zadaniowa z nowymi twarzami. Kogo zobaczymy w 2. sezonie?

Właśnie poznaliśmy nazwiska kolejnych aktorów, którzy wystąpią w 2. sezonie serialu HBO, zatytułowanego Grupa zadaniowa.

HBO przez lata ugruntowało swoją pozycję jako dom dla wielu świetnych produkcji kryminalnych. Od Rodziny Soprano, przez cykl Detektyw, aż po Mare z Easttown. Jednym z najnowszych tego rodzaju seriali była Grupa zadaniowa. Od jakiegoś czasu wiemy, że tytuł powróci z kolejnym sezonem, a teraz poznaliśmy nowych członków jego obsady.

Nowe nazwiska w 2. sezonie

Harry Melling (Pillion), Adam Nagaitis (Agencja) oraz Aminah Nieves (1923) dołączyli do obsady u boku Mahershali Alego (Green Book) w 2. sezonie cenionego kryminalnego dramatu HBO. Choć początkowo planowany był jako produkcja limitowana, sukces serialu przyczynił się do rozpoczęcia prac nad kontynuacją.

Dowiedzieliśmy się również, w kogo wcielą się aktorzy. Melling zagra Brennana Boylana — wybuchowego agenta DEA. Z kolei Nagaitis wcieli się w lojalnego i opanowanego agenta DEA Luke’a Clemmonsa. Nieves odegra rolę Nataly Zamory, bezkompromisowej agentki FBI i oddanej młodej matki, która „zaciekle walczy o ochronę społeczności, w której się wychowała”.

Jak ogłoszono wcześniej, Mahershala Ali zagra Eddiego Barnesa — doświadczonego i szanowanego agenta DEA z Filadelfii, którego zespół wejdzie w konflikt z jednostką Toma Brandisa, granego przez Marka Ruffalo. Ruffalo był główną gwiazdą 1. sezonu obok Toma Pelphreya.

#Task season 2 has cast Harry Melling (Harry Potter), Adam Nagaitis (Star City), and Aminah Nieves (1923) as agents who will make up the new task force – alongside the previously announced Mahershala Ali. ⭐️



Source: Deadline | Learn More: https://t.co/D2PpJoq0rk pic.twitter.com/cKdmXYiLbv — ScreenRant (@screenrant) May 21, 2026

O czym opowiada Grupa zadaniowa?

Bohaterem 1. sezonu serialu HBO był Tom Brandis. Agents tworzył specjalną grupę zadaniową, mającą schwytać gang zamaskowanych rabusiów dowodzonych przez ojca rodziny. Grupa była odpowiedzialna za serię brutalnych przestępstw w rejonie Filadelfii. W 2. sezonie Brandis stanie na czele nowej grupy operacyjnej, jednak im głębiej sięga śledztwo, tym trudniej określić, kto tak naprawdę jest celem operacji.

Twórcą serialu jest Brad Ingelsby, który powrócił do HBO po sukcesie nagradzanego Emmy kryminalnego dramatu Mare z Easttown. Ingelsby odpowiada również za scenariusz i pełni funkcję showrunnera. Jest też producentem wykonawczym razem z Paulem Lee i Markiem Roybalem, Jeremiahem Zagarem, Markiem Ruffalo oraz Ronem Schmidtem. Nicole Jordan-Webber i Karen Wacker pełnią funkcję współproducentek wykonawczych.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe