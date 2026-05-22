A Minecraft Sequel na nowych zdjęciach. Jack Black pracuje na planie filmu

W mediach społecznościowych pojawiły się nowe zdjęcia z planu filmu A Minecraft Sequel, do którego dołączył właśnie Jack Black.

Pierwsza część adaptacji popularnej gry była jednym z największych hitów 2025 roku. Ponad 950 miliardów dolarów zarobionych na całym świecie sprawiło, że bardzo szybko ruszono z pracami nad kontynuacją. Niedawno ruszyły już zdjęcia na planie A Minecraft Sequel, a pierwsze z nich wyciekły do Internetu.

Jack Black za kulisami A Minecraft Sequel

Pierwsza filmowa adaptacja niezwykle popularnej gry „Minecraft”, zatytułowana „A Minecraft Movie”, okazała się ogromnym sukcesem. Choć nie udało jej się przebić światowego wyniku box office „Super Mario Bros. Film”, który zarobił 1,36 miliarda dolarów, produkcja zajęła mocne drugie miejsce z wynikiem 960 milionów dolarów. Jack Black wystąpił w obu filmach, a teraz zarówno „Super Mario Bros.”, jak i „Minecraft” doczekają się sequeli.

Premierę sequela zaplanowano na 23 lipca 2027 roku, więc prace na planie filmu idą pełną parą. Właśnie opublikowano nowe zdjęcia i nagrania przedstawiające powracającego Jacka Blacka. Aktor ponownie wciela się w Steve’a.

Nowe materiały zostały udostępnione przez The Valley Profile oraz użytkownika TikToka o nicku user2746avgeek. Zdjęcia rozpoczęły się niedawno w Huntly w Nowej Zelandii. Najnowsze z nich pokazują drugą lokalizację planu – Thames w Nowej Zelandii.

First look at Jack Black in costume as Steve for 'A Minecraft Sequel'#Minecraft #MinecraftMovie pic.twitter.com/XozQaZkq6e — Minecraft Movie Updates (@mcmovieupdates) May 18, 2026

Na nagraniach Black siedzi za kierownicą ciężarówki Steve’s Lava Chicken. Pojazd posiada ogromnego kurczaka zamontowanego na dachu. To nawiązanie do pierwszego filmu, w którym Steve prezentował swoją konstrukcję. Ciężarówka jest pomalowana w czerwono-białe pasy, posiada okienko do wydawania jedzenia oraz napis „Steve’s Lava Chicken” na boku.

Jack Black filming 'A Minecraft Sequel' in New Zealand



📸via user2746avgeek on tiktok#Minecraft #MinecraftMovie pic.twitter.com/Zzz7PbmNBs — Minecraft Movie Updates (@mcmovieupdates) May 18, 2026

O czym opowiada Minecraft: Film?

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami. Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał.

Minecraft: Film został wyreżyserowany przez Jareda Hessa. Autorami scenariusza są: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James oraz Chris Galletta. W roli producentów filmu wystąpili: Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson oraz Vu Bui. Producentami wykonawczymi są: Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jon Spaihts.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe