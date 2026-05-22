Lanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmuLatarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem StewartemLars Eidinger o Man of Tomorrow. Jaki będzie jego Brainiac?

A Minecraft Sequel na nowych zdjęciach. Jack Black pracuje na planie filmu

Marek Wasiński, 22 maja 2026

W mediach społecznościowych pojawiły się nowe zdjęcia z planu filmu A Minecraft Sequel, do którego dołączył właśnie Jack Black.

Pierwsza część adaptacji popularnej gry była jednym z największych hitów 2025 roku. Ponad 950 miliardów dolarów zarobionych na całym świecie sprawiło, że bardzo szybko ruszono z pracami nad kontynuacją. Niedawno ruszyły już zdjęcia na planie A Minecraft Sequel, a pierwsze z nich wyciekły do Internetu.

Jack Black za kulisami A Minecraft Sequel

Pierwsza filmowa adaptacja niezwykle popularnej gry „Minecraft”, zatytułowana „A Minecraft Movie”, okazała się ogromnym sukcesem. Choć nie udało jej się przebić światowego wyniku box office „Super Mario Bros. Film”, który zarobił 1,36 miliarda dolarów, produkcja zajęła mocne drugie miejsce z wynikiem 960 milionów dolarów. Jack Black wystąpił w obu filmach, a teraz zarówno „Super Mario Bros.”, jak i „Minecraft” doczekają się sequeli.

Premierę sequela zaplanowano na 23 lipca 2027 roku, więc prace na planie filmu idą pełną parą. Właśnie opublikowano nowe zdjęcia i nagrania przedstawiające powracającego Jacka Blacka. Aktor ponownie wciela się w Steve’a.

Nowe materiały zostały udostępnione przez The Valley Profile oraz użytkownika TikToka o nicku user2746avgeek. Zdjęcia rozpoczęły się niedawno w Huntly w Nowej Zelandii. Najnowsze z nich pokazują drugą lokalizację planu – Thames w Nowej Zelandii.

Na nagraniach Black siedzi za kierownicą ciężarówki Steve’s Lava Chicken. Pojazd posiada ogromnego kurczaka zamontowanego na dachu. To nawiązanie do pierwszego filmu, w którym Steve prezentował swoją konstrukcję. Ciężarówka jest pomalowana w czerwono-białe pasy, posiada okienko do wydawania jedzenia oraz napis „Steve’s Lava Chicken” na boku.

O czym opowiada Minecraft: Film?

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami. Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał.

Minecraft: Film został wyreżyserowany przez Jareda Hessa. Autorami scenariusza są: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James oraz Chris Galletta.  W roli producentów filmu wystąpili: Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson oraz Vu Bui. Producentami wykonawczymi są: Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jon Spaihts.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement