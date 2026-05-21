Avengers: Doomsday ma kompletnie zmienić MCU. Bracia Russo zapowiadają wielką rewolucję Marvela

Bracia Russo ponownie podkręcają oczekiwania wobec Avengers: Doomsday. Reżyserzy zapowiadają, że nadchodzący film nie będzie zwykłą kontynuacją MCU, lecz całkowitym odrodzeniem marvelowskiego uniwersum. Według twórców widzowie kompletnie nie spodziewają się tego, co wydarzy się w filmie.

Do premiery Avengers: Doomsday pozostało już tylko kilka miesięcy, a Marvel coraz mocniej buduje atmosferę wokół projektu, który ma stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii MCU. Film przywróci na ekran wiele znanych twarzy, w tym Roberta Downeya Jr. oraz Chrisa Evansa, a jednocześnie ma otworzyć zupełnie nowy rozdział dla całego uniwersum. Po sukcesie Avengers: Koniec gry wielu fanów było przekonanych, że Joe i Anthony Russo zakończyli już swoją przygodę z Marvelem. Wygląda jednak na to, że duet szykuje znacznie większy plan.

Bracia Russo zapowiadają całkowite odrodzenie MCU w Avengers: Doomsday

W nowym materiale opublikowanym przez AGBO Films reżyserzy wrócili wspomnieniami do swoich wcześniejszych projektów Marvela, takich jak Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Najwięcej emocji wywołały jednak ich komentarze dotyczące Avengers: Doomsday. Joe Russo podkreślił, że Marvel chce ponownie przesunąć granice serializowanego opowiadania historii. Reżyser zasugerował również, że widzowie absolutnie nie są przygotowani na ton i kierunek, w którym pójdzie nowy film. Według Russo nadchodząca produkcja ma być kolejnym ogromnym zwrotem dla całego MCU – podobnym do tych, które wcześniej definiowały erę Infinity Saga.

Jest miejsce dla serialowego opowiadania historii. To wszystko powinno współistnieć. Dlaczego nie? Chcę różnorodnych doświadczeń. Nie chcę dostawać w kółko tego samego. A Marvel zrobił to lepiej niż ktokolwiek w historii. Coś, co polega na tworzeniu serialowej narracji na ogromną skalę. I Doomsday jest całkowitym odrodzeniem. To kolejny odważny ruch. Myślę, że widzowie kompletnie nie spodziewają się tego, co wydarzy się w tym filmie – zarówno pod względem tonu, jak i tematyki. To sprawia wrażenie kolejnej wielkiej zmiany w tej serialowej historii.

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe