Dobre wieści dla fanów The Legend of Zelda. Poznaliśmy kompozytora muzyki do filmu

Zgodnie z najnowszą aktualizacją dotyczącą filmu The Legend of Zelda, muzykę do nadchodzącej adaptacji gry wideo ma skomponować John Paesano.

Na udane filmowe widowisko składa się wiele elementów. Oczywiście, istotny jest scenariusz i obsada. Nie należy jednak zapominać także o scenografii, kostiumach i innych technicznych kategoriach. O klimacie bardzo często decyduje również muzyka. Teraz, prawdopodobnie poznaliśmy nazwisko kompozytora, który ożywi na wielkim ekranie świat The Legend of Zelda.

Kto ma skomponować muzykę do filmu?

Strona filmu The Legend of Zelda w serwisie IMDb została zaktualizowana o nazwiska kilku członków ekipy. Wśród nich znalazło się nazwisko Johna Paesano jako kompozytora ścieżki dźwiękowej. Nie jest to jeszcze informacja w pełni potwierdzona, lecz taki wybór z pewnością ucieszy fanów serii gier, którzy są kinomaniakami.

Nawet osoby, które nie kojarzą nazwiska Paesano, mogły już zetknąć się z jego twórczością. Jest on częstym współpracownikiem reżysera filmu nadchodzącej adaptacji, Wesa Balla. Skomponował muzykę do trylogii Więzień labiryntu oraz filmu Królestwo Planety Małp. Odpowiadał również za ścieżkę dźwiękową do serialu Daredevil Netflixa, jego spin-offu The Defenders oraz animowanego serialu Invincible.

Paesano ma także bogate doświadczenie przy samych grach wideo. Tworzył muzykę do takich tytułów jak Mass Effect: Andromeda, Detroit: Become Human, a przede wszystkim do trylogii gier Spider-Man od studia Insomniac Games. Za swoją pracę przy Spider-Man: Miles Morales otrzymał zresztą prestiżową nagrodę BAFTA.

Co wiemy o The Legend of Zelda?

Nintendo oraz studio Sony Pictures wciąż nie ujawniły zbyt wielu szczegółów dotyczących filmu. Jak dotąd nie pokazano żadnego zwiastuna. Opublikowano jedynie kilka zdjęć przedstawiających głównych aktorów: Benjamina Evaan Ainswortha jako Linka oraz Bo Bragason jako księżniczkę Zeldę. Zdjęcia sugerują, że film będzie czerpał główną inspirację wizualną z najnowszych odsłon serii gier.

Reżyserem filmu jest Wes Ball, znany z pracy przy filmach Więzień labiryntu, czy Królestwo planety małp. Produkcja prawdopodobnie przeniesie na ekran mitologię serii gier, która rozwijana jest od 1987 roku w ponad 20 produkcjach wydanych na konsole Nintendo. Przedstawia księżniczkę Zeldę i Linka jako aspekty Triforce — charakterystycznego symbolu, motywu i głównego artefaktu całej serii.

Wiemy również, że Dichen Lachman wcieli się w filmie w Impę. Rola tej postaci znacząco różni się w zależności od gry. Zwykle jest ona jednak sojuszniczką Zeldy i Linka.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe