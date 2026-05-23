Jason Clarke pragnie dołączyć do obsady Gorączki 2. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już niebawem

Film nie zaczyna się od czerwonego dywanu, lecz od pierwszego kroku na planie.
Jak na razie bardzo nie wiele wiadomo o obsadzie nadchodzącej kontynuacji Gorączki. Jedynymi potwierdzonymi gwiazdami są Leonardo DiCaprio oraz Christian Bale. Na razie nie wiadomo, czy DiCaprio wcieli się w Chrisa Shiherlisa, którego w oryginale grał Val Kilmer, czy w Vincenta Hannę, którego sportretował Al Pacino. Swojego czasu pojawiły się także plotki o Adamie Driverze czy Stephenie Grahamie, ale nikt oficjalnie tego nie potwierdził. Wygląda jednak na to, że na radarze twórców pojawiło się kolejne nazwisko.
Magazyn Deadline poinformował, że Jason Clarke prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady Gorączki 2. Kontrakt na chwilę obecną nie został jeszcze podpisany. Clarke’a można kojarzyć z takich produkcji jak Wielki Gatsby, Everest, Gangster czy Wróg numer jeden.
W Internecie pojawiła się także informacja, że twórcy ruszają z castingiem do roli młodego Trejo. Dzięki temu wiemy, że harmonogram zdjęć zaplanowany jest na okres od września 2026 r. do marca 2027 roku. Zdjęcia do filmu kręcone mają być w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapuru. W samym Los Angeles ekipa spędzić ma aż 77 dni. 83-letni Michael Mann wydaje się być jednak w na tyle dobrej kondycji, że nie będzie stanowiło to dla niego problemu.
Scenariusz filmu oparty będzie na wydanej w 2022 roku powieści Gorączka 2, napisanej przez Michaela Manna i Meg Gardiner. Jest to zarówno sequel jak i prequel filmu z 1995 roku, sięgający lat młodości Neila McCauleya (Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), ukazujący ich i historię przed spotkaniem w Los Angeles. Film ma opowiadać zarówno o wydarzeniach sprzed fabuły oryginału, jak i kontynuować wątki po finałowej konfrontacji.
Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Smętarz dla zwierzaków
