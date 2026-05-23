Jason Clarke pragnie dołączyć do obsady Gorączki 2. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już niebawem

Jason Clarke już wkrótce może dołączyć do obsady Gorączki 2. Aktor prowadzi obecnie rozmowy w tej sprawie.

Jak na razie bardzo nie wiele wiadomo o obsadzie nadchodzącej kontynuacji Gorączki. Jedynymi potwierdzonymi gwiazdami są Leonardo DiCaprio oraz Christian Bale. Na razie nie wiadomo, czy DiCaprio wcieli się w Chrisa Shiherlisa, którego w oryginale grał Val Kilmer, czy w Vincenta Hannę, którego sportretował Al Pacino. Swojego czasu pojawiły się także plotki o Adamie Driverze czy Stephenie Grahamie, ale nikt oficjalnie tego nie potwierdził. Wygląda jednak na to, że na radarze twórców pojawiło się kolejne nazwisko.

Jason Clarke blisko dołączenia do obsady Gorączki 2

Magazyn Deadline poinformował, że Jason Clarke prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady Gorączki 2. Kontrakt na chwilę obecną nie został jeszcze podpisany. Clarke’a można kojarzyć z takich produkcji jak Wielki Gatsby, Everest, Gangster czy Wróg numer jeden.

W Internecie pojawiła się także informacja, że twórcy ruszają z castingiem do roli młodego Trejo. Dzięki temu wiemy, że harmonogram zdjęć zaplanowany jest na okres od września 2026 r. do marca 2027 roku. Zdjęcia do filmu kręcone mają być w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapuru. W samym Los Angeles ekipa spędzić ma aż 77 dni. 83-letni Michael Mann wydaje się być jednak w na tyle dobrej kondycji, że nie będzie stanowiło to dla niego problemu.

O czym opowiadać ma Gorączka 2?

Scenariusz filmu oparty będzie na wydanej w 2022 roku powieści Gorączka 2, napisanej przez Michaela Manna i Meg Gardiner. Jest to zarówno sequel jak i prequel filmu z 1995 roku, sięgający lat młodości Neila McCauleya (Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), ukazujący ich i historię przed spotkaniem w Los Angeles. Film ma opowiadać zarówno o wydarzeniach sprzed fabuły oryginału, jak i kontynuować wątki po finałowej konfrontacji.

Źródło: deadline.com/