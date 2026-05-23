Mandalorian i Grogu raczej nie będzie hitem w box office. Film słabo poradził sobie podczas pokazów przedpremierowych

Mandalorian i Grogu średnio poradził sobie podczas pokazów przedpremierowych w USA. Może być najsłabiej zarabiającym filmem ze świata Gwiezdnych Wojen.

Najnowszy film skupiający się na Mandalorianinie i Grogu można raczej zaliczyć do udanych. Tytuł został bardzo dobrze oceniony przez widzów, którzy na portalu Rotten Tomatoes przyznali mu 88% pozytywnych opinii. Ciut gorzej film ocenili krytycy. W tym wypadku mowa tutaj o 63% korzystnych recenzjach. Ostatnie produkcje z uniwersum Gwiezdnych wojen były jednak znacznie gorzej oceniane, więc można mówić tutaj o sukcesie. Wygląda jednak na to, że tytuł nie osiągnie ogromnego sukcesu kasowego.

Najnowszą produkcję ze świata Gwiezdnych Wojen widzowie na całym świecie mogą oglądać od wczoraj. Amerykańscy widzowie mogli jednak obejrzeć film dzień przed podczas pokazów przedpremierowych. Niestety nie przyciągnęły one tyle widzów, ile można byłoby się spodziewać. Mandalorian i Grogu podczas czwartkowych pokazów przedpremierowych zarobił jedynie 12 mln dolarów. Szacuje się zatem, że film podczas długiego weekendu otwarcia w Stanach Zjednoczonych zarobi od 80 do 100 mln dolarów. Jeśli tak się stanie, będzie to produkcja z najniższym wynikiem w weekend otwarcia w historii Gwiezdnych wojen.

Dla porównania Han Solo: Gwiezdne wojny – historie podczas pokazów przedpremierowych zarobił 14,1 mln dolarów oraz 103 mln w weekend otwarcia. Film ostatecznie zainkasował 392 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 300 mln.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który jest również autorem scenariusza. Favreau był twórcą i głównym showrunnerem serialu The Mandalorian, dlatego film pozostaje bezpośrednią kontynuacją jego wizji artystycznej. W produkcję zaangażowany jest także Dave Filoni, jeden z kluczowych architektów współczesnego kanonu Gwiezdnych Wojen, znany z pracy nad serialami animowanymi oraz aktorskimi osadzonymi w tej samej linii czasowej. Film produkowany jest przez Favreau, Filoniego oraz szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Akcja filmu rozgrywa się w okresie po upadku Imperium Galaktycznego, czyli kilka lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Historia koncentruje się na dalszych losach Dina Djarina (Pedro Pascal), samotnego łowcy nagród należącego do kultury Mandalorian, oraz Grogu, istoty tej samej rasy co Yoda, obdarzonej silnym połączeniem z Mocą. Po wydarzeniach trzeciego sezonu serialu Din formalnie adoptuje Grogu jako swojego syna i ucznia.

Film ma kontynuować wątek ich wspólnych misji, a jednocześnie rozwijać szerszy kontekst polityczny Nowej Republiki, odbudowy Mandalory oraz zagrożenia ze strony pozostałości Imperium. Choć szczegóły fabuły nie zostały w pełni ujawnione przed premierą, zapowiadana jest historia łącząca kameralną relację ojciec–dziecko z większą, galaktyczną skalą konfliktu.

Źródło: deadline.com