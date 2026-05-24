Batman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksuLanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmuLatarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem Stewartem

Obsesja może dostać brutalniejszą wersję reżyserską. Twórca komentuje słynną scenę

Mikołaj Lipkowski, 25 maja 2026

Curry Barker zapowiedział możliwość stworzenia reżyserskiej wersji horroru Obsesja, która mogłaby zawierać jeszcze bardziej brutalne sceny usunięte z kinowego montażu. Najwięcej emocji budzi niesławna już scena rozbijania głowy, którą podobno mocno skrócono, by uniknąć kategorii NC-17.

Obsesja niespodziewanie stała się jednym z największych horrorowych hitów roku. Film Curry’ego Barkera nie tylko świetnie radzi sobie w box office, ale też wywołuje ogromne dyskusje wśród fanów grozy za sprawą wyjątkowo brutalnych scen przemocy. Szczególnie jedna sekwencja szybko obrosła niemal legendarnym statusem – i wygląda na to, że widzowie mogą jeszcze zobaczyć jej znacznie bardziej ekstremalną wersję.

Obsesja poszła znacznie dalej niż widzowie się spodziewali

Po zwiastunach wielu widzów zakładało, że Obsesja będzie bardziej klimatycznym thrillerem psychologicznym w stylu Strefy mroku. Film okazał się jednak pełnoprawnym horrorem z bardzo brutalnymi scenami przemocy i mocno niepokojącym klimatem. To właśnie ten kierunek miał być świadomą decyzją samego Barkera, który nie chciał tworzyć bezpiecznego thrillera i postanowił maksymalnie przesunąć granice brutalności.

Największe kontrowersje wzbudziła scena z udziałem Nikki granej przez Inde Navarrette. W jednej z najbardziej szokujących sekwencji filmu bohaterka rozbija szybę samochodu, wyciąga dziewczynę z auta i wielokrotnie roztrzaskuje jej głowę o kierownicę. Według Barkera oryginalna wersja sceny była znacznie dłuższa i bardziej brutalna. Twórcy mieli ostatecznie skrócić materiał, aby uniknąć kategorii NC-17. Mimo cięć scena i tak została uznana przez wielu widzów za jedną z najbardziej ekstremalnych sekwencji przemocy w tegorocznych horrorach. Reżyser otwarcie przyznał, że bardzo chętnie przygotowałby pełną wersję filmu.

Bardzo chciałbym zrobić wersję reżyserską, bo jest mnóstwo rzeczy, których nie ma w finalnym filmie. Musiałbym naprawdę ponownie zanurzyć się w cały materiał.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Obsesja?

Punktem wyjścia historii jest motyw rodem z klasycznych opowieści o „małpiej łapce”. Bohater łamie tajemniczą gałąź, by zdobyć uczucie swojej sympatii – i faktycznie dostaje to, czego chce. Problem w tym, że cena okazuje się znacznie wyższa, niż mógł przewidzieć. Spełnione życzenie zaczyna prowadzić do coraz bardziej niepokojących i brutalnych wydarzeń.

Film, za który odpowiada Curry Barker, nie boi się mocnych środków. Recenzje po pokazach festiwalowych sugerują, że choć fabularnie można domyślać się kierunku historii, to sama podróż jest pełna szokujących momentów. Produkcja ma łączyć intensywne emocje z brutalnymi scenami i atmosferą narastającego koszmaru – od niezręcznego cringe’u po pełnoprawny horror.

Oprócz Navarrette i Johnstona w filmie pojawiają się także m.in. Cooper Tomlinson, Megan Lawless oraz Andy Richter. Za produkcję odpowiadają twórcy związani z gatunkiem, w tym Jason Blum, co dodatkowo podkręca oczekiwania wobec projektu.

Źródło: dreadcentral.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdjęcie okładkowe wpisu: Powstanie Shrek 6?! Kultowy bohater szykuje się na powrót?!
Filmy

Powstanie Shrek 6?! Kultowy bohater szykuje się na powrót?!

Wygląda na to, że ogr z bagien nie zamierza wcale kończyć swojej historii. Według Dana Carveya Mike Myers miał zasugerować, że powstaną nie jeden, a dwa kolejne filmy z serii Shrek. Jeśli to się potwierdzi, Shrek 6 może być tylko częścią większego powrotu całej franczyzy.

Mikołaj Lipkowski, 25 maja 2026

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement