Steven Knight opowiedział o pracy nad scenariuszem Bonda 26

Steven Knight podzielił się aktualizacją dotyczącą scenariusza nadchodzącego Bonda. Twórca chce jak najwiarygodniej oddać obraz świata szpiegów.

Jak najpewniej wiecie najnowsza odsłona Bonda do kin trafić ma w listopadzie 2028 roku. To znaczy, że zdjęcia do filmu najprawdopodobniej rozpoczną się w przyszłym roku. Oczywiście nie odbędą się one bez aktora, który wcieli się w rolę agenta Jej Królewskiej Mości. Tydzień temu magazyn Variety poinformował, że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło castingi do tej właśnie roli. Aby zdjęcia mogły się rozpocząć nie może również zabraknąć scenariusza, nad którym Steven Knight intensywnie pracuje.

Steven Night o szczegółach swojej pracy

Steven Night, który odpowiada za scenariusz do nadchodzącej odsłony przygód agenta 007, w rozmowie z portalem Screen Daily opowiedział o postępach swojej pracy. Night historię do Bonda 26 rozpoczął pisać w lipcu 2025 roku, ale ta wciąż nie jest gotowa. Scenarzysta zapewnia jednak, że cały czas nad nią pracuje i jednocześnie prowadzi rzetelne badania.

Pracując nad bardziej wiarygodnym obrazem świata szpiegów, Knight przyznał, że regularnie konsultuje się z osobami związanymi ze służbami specjalnymi, w tym z byłymi komandosami SAS oraz przedstawicielami jeszcze bardziej tajnymi organizacjami. Jak tłumaczy, chce jak najdokładniej oddać brutalną i niejednoznaczną naturę działalności wywiadowczej.

Zwrócił również uwagę, że podobne doświadczenia miał Ian Fleming, twórca Bonda, który podczas wojny funkcjonował w środowisku agentów i ludzi uczestniczących w tajnych operacjach, dzięki czemu doskonale znał realia tego świata. Knight podkreśla, że autentyczność stanowi fundament angażującej opowieści. Twierdzi, iż „aby zostać pisarzem, trzeba rozumieć ludzi”.

Wszystko co do tej pory wiadomo następnej odsłonie Bonda

26 odsłonę najsłynniejszego szpiega na świecie postanowiono powierzyć w ręce Denisa Villeneuve. Twórca na swoim koncie ma tak wyśmienite dzieła jak Blade Runner 2049, Labirynt, Sicario, Nowy początek czy dwie odsłony Diuny. Kanadyjski filmowiec ma umowę tylko na jeden film i bez zobowiązania do realizacji sequela. Ponadto nie będzie miał wpływu na finalną wersję montażową filmu, co jest standardowym zabiegiem w serii o Bondzie. Za scenariusz odpowiedzialny natomiast będzie Steven Knight, który w przeszłości pracował m.in. przy serialu Peaky Blinders. Film ma celować w premierę w listopadzie 2028 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: screendaily.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne