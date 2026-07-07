Od czarnej komedii po francuski romans. Kino Letnie w Muzeum Łazienki Królewskie x Alesto

14 lipca w Warszawie odbędzie się pierwszy pokaz w cyklu Kino Letnie Alesto. Zapraszamy do Muzeum Łazienki Królewskie na filmową (i nie tylko) ucztę.

Wtorkowe pokazy na Dziedzińcu Stajni Kubickiego od lat są stałym elementem wakacyjnych atrakcji dla kinomanów. W tym roku również nie zabraknie filmowych emocji – znakomity repertuar i wyjątkowa przestrzeń, łącząca historię, naturę i sztukę, gwarantują niezapomniane wieczory pod gołym niebem.

Na początek widzowie będą mogli zobaczyć „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” – przejmującą czarną komedię o kobiecie, której codzienność zaczyna rozpadać się pod ciężarem opieki nad chorą córką, nieobecności męża i problemów piętrzących się z każdej strony. Film z gorzkim humorem i dużą dawką napięcia pokazuje, jak łatwo w świecie pełnym oczekiwań stracić grunt pod nogami – i jak trudno przyznać, że nie zawsze da się wszystko udźwignąć.

W kolejne wtorki na ekranie pojawią się:

21 lipca – „Poznajmy się jeszcze raz”

28 lipca – „Impresjoniści”

4 sierpnia – „Portret kobiety w ogniu”

11 sierpnia – „Wielki Marty”

18 sierpnia – „Wartość sentymentalna”

25 sierpnia – „Przychodzi facet do lekarza”

1 września – „Bulion i inne namiętności”

Ostatni seans cyklu odbędzie się 8 września – film, który zostanie wtedy pokazany, widzowie wybiorą w konkursie.

O dodatkowe wrażenia zadba partner główny cyklu – Alesto, zapewniając widzom zapas przekąsek do chrupania w trakcie pokazów. Nad ochłodą i gaszeniem pragnienia czuwa partner cyklu – Freeway, dostarczając zimną colę.

Wpiszcie daty do kalendarza i obserwujcie Kino Letnie Alesto na Facebooku i Instagramie. Widzimy się w Muzeum Łazienki Królewskie!