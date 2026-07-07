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Od czarnej komedii po francuski romans. Kino Letnie w Muzeum Łazienki Królewskie x Alesto
Szymon Góraj,
7 lipca 2026
14 lipca w Warszawie odbędzie się pierwszy pokaz w cyklu Kino Letnie Alesto. Zapraszamy do Muzeum Łazienki Królewskie na filmową (i nie tylko) ucztę.
Wtorkowe pokazy na Dziedzińcu Stajni Kubickiego od lat są stałym elementem wakacyjnych atrakcji dla kinomanów. W tym roku również nie zabraknie filmowych emocji – znakomity repertuar i wyjątkowa przestrzeń, łącząca historię, naturę i sztukę, gwarantują niezapomniane wieczory pod gołym niebem.
Na początek widzowie będą mogli zobaczyć „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” – przejmującą czarną komedię o kobiecie, której codzienność zaczyna rozpadać się pod ciężarem opieki nad chorą córką, nieobecności męża i problemów piętrzących się z każdej strony. Film z gorzkim humorem i dużą dawką napięcia pokazuje, jak łatwo w świecie pełnym oczekiwań stracić grunt pod nogami – i jak trudno przyznać, że nie zawsze da się wszystko udźwignąć.
W kolejne wtorki na ekranie pojawią się:
21 lipca – „Poznajmy się jeszcze raz”
28 lipca – „Impresjoniści”
4 sierpnia – „Portret kobiety w ogniu”
11 sierpnia – „Wielki Marty”
18 sierpnia – „Wartość sentymentalna”
25 sierpnia – „Przychodzi facet do lekarza”
1 września – „Bulion i inne namiętności”
Ostatni seans cyklu odbędzie się 8 września – film, który zostanie wtedy pokazany, widzowie wybiorą w konkursie.
O dodatkowe wrażenia zadba partner główny cyklu – Alesto, zapewniając widzom zapas przekąsek do chrupania w trakcie pokazów. Nad ochłodą i gaszeniem pragnienia czuwa partner cyklu – Freeway, dostarczając zimną colę.
Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.
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