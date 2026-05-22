Quentin Tarantino miał ostro zrugać Brada Pitta na planie. „Będziesz martwy w tym biznesie”

Choć współpraca Quentina Tarantino i Brada Pitta od lat uchodzi za wzorową, nowe wspomnienia z planu Pewnego razu… w Hollywood pokazują, że między gwiazdami dochodziło także do napiętych momentów.

Bruce Dern ujawnił kulisy napiętej sytuacji na planie Pewnego razu… w Hollywood, kiedy Quentin Tarantino miał ostro skarcić Brada Pitta za samowolne przerwanie ujęcia. Według aktora reżyser nie krył wściekłości i wygłosił do gwiazdy wyjątkowo mocne słowa.

Quentin Tarantino kontra Brad Pitt na planie

Bruce Dern wspominał scenę, w której grany przez Pitta Cliff Booth odwiedza George’a Spahna. W pewnym momencie Pitt miał sam przerwać nagranie. Gdy Brad Pitt zatrzymał kamerę – reakcja Tarantino była natychmiastowa. Reżyser miał powiedzieć:

Nigdy więcej w życiu nie zatrzymuj kamery, albo będziesz martwy w tym biznesie. To moja działka. Nie przerywaj gry aktorskiej.

Powodem reakcji Pitta była improwizowana kwestia Bruce’a Derna, której nie było w scenariuszu. Aktor dodał od siebie pożegnanie: Nie wiem, kim jesteś, ale dziś mnie poruszyłeś. Pitt miał zwrócić uwagę, że dialog nie znajdował się w rozpisce sceny.

Historia opowiedziana przez Bruce’a Derna pokazuje, jak intensywna potrafi być atmosfera na planach Quentina Tarantino. Choć słowa reżysera brzmiały wyjątkowo ostro, wszystko wskazuje na to, że był to jedynie wybuch emocji w trakcie pracy nad sceną, a nie początek konfliktu między twórcami.

Co wiadomo o The Adventures of Cliff Booth?

W The Adventures of Cliff Booth następuje spory przeskok czasowy względem fabuły Pewnego razu… w Hollywood. Akcja kontynuacji przenosi się do surowego, mroczniejszego Hollywood roku 1977, a fabuła będzie przedstawiać dalsze losy Cliffa Bootha, który nie jest już kaskaderem, a tzw. fixerem – osobą zajmującą się tuszowaniem skandali gwiazd. Oprócz Brada Pitta w obsadzie znaleźli się m.in. Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Corey Fogelmanis, Timothy Olyphant, Karren Karagulian, Peter Weller oraz JB Tadena.

Premiera superprodukcji Netflixa zaplanowana jest na 2026 rok. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana, a branżowy serwis Deadline usunął ze swojego artykułu pogłoskę o potencjalnej sierpniowej premierze. The Adventures of Cliff Booth przed trafieniem do biblioteki Netflixa ma mieć limitowaną dystrybucję w kinach.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe