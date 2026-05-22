To już oficjalne. Trwają prace nad sequelem filmu Michael

Po wielu plotkach i domysłach, przedstawiciele studia Lionsgate potwierdzili, że trwają prace nad kontynuacją filmu Michael.

Po rekordowym wyniku biografii ikony muzyki pop, temat sequela pojawił się błyskawicznie. Od razu stał się przedmiotem gorących dyskusji fanów. Na szczęście dla nich, nie będą musieli dłużej zastanawiać się nad dalszym ciągiem filmowej historii. Właśnie dowiedzieliśmy się bowiem, że kontynuacja filmu Michael powstanie.

Prace nad sequelem rozpoczęte

Niecały miesiąc po kinowej premierze, Lionsgate oficjalnie potwierdziło przyszłość produkcji. Podczas kwartalnej konferencji finansowej, przewodniczący Motion Picture Group, Adam Fogelson, przekazał inwestorom aktualne informacje na temat projektu po ogromnym sukcesie kasowym pierwszego filmu. Obraz zarobił już ponad 715 milionów dolarów wpływów na całym świecie i wciąż jest wyświetlany w kinach.

Zgodnie z informacjami serwisu Variety, Fogelson potwierdził, że sequel jest aktywnie rozwijany, a prace nad nim postępują bardzo szybko.

Jesteśmy naprawdę podekscytowani postępami, jakie robimy przy drugim filmie o Michaelu. Wszystkie rozmowy, które prowadzimy z odpowiednimi stronami, przebiegają wyjątkowo dobrze.

Lionsgate says the upcoming "Michael" sequel will be a "big and satisfying movie," with the "most popular" music still to come.



“We are really excited about the progress we’re making with respect to a second ‘Michael’ film,” Adam Fogelson, the company’s film chief said. “All the… pic.twitter.com/Zm0Nsnmo3f — Variety (@Variety) May 21, 2026

Fogelson zasugerował, że sequel może nie trzymać się ściśle chronologicznej narracji. Wyjaśnił, że twórcy mają swobodę poruszania się „do przodu i do tyłu” w historii, aby pokazać ważne wydarzenia pominięte w pierwszym filmie:

Powiedziałbym, że istnieje ogromna ilość niezwykle fascynujących historii związanych z Michaelem Jacksonem oraz wiele jego największych i najbardziej popularnych utworów, których w ogóle nie pokazano w pierwszym filmie. Możemy poruszać się w tej historii zarówno do przodu, jak i do tyłu. Nawet w okresie obejmowanym przez pierwszy film wydarzyło się mnóstwo rzeczy, których nie poruszono, dlatego jesteśmy bardzo pewni, że stworzymy niezwykle widowiskowy film, który ponownie trafi do globalnej publiczności, gdy wszystkie elementy zostaną połączone.

Szef studia ujawnił również, że około 25–30% materiału do sequela zostało już nakręcone. Są to sceny usunięte z trzeciego aktu pierwszego filmu podczas kreatywnych i prawnych przeróbek, które wymagały rozległych dokrętek.

Wszystko o filmie Michael

Reżyserią filmu zajmuje się Antoine Fuqua, znany z takich produkcji jak Bez litości i Dzień próby. John Logan, trzykrotnie nominowany do Oscara, napisał scenariusz. Producentem projektu jest Graham King, który wcześniej pracował m.in. przy Bohemian Rhapsody.

Główną rolę Michaela Jacksona zagra jego siostrzeniec Jaafar Jackson, dla którego jest to jedna z pierwszych dużych ról aktorskich. Obsada filmu obejmuje również kilku innych aktorów wcielających się w ważne postacie z życia muzyka. W obsadzie znaleźli się m.in. Colman Domingo jako ojciec Jacksona, Nia Long jako matka Katherine Jackson, Miles Teller w roli prawnika Johna Branci oraz Laura Harrier jako Suzanne de Passe, osobę z branży muzycznej. Młodszą wersję Michaela zagra Juliano Krue Valdi.

Fabuła filmu obejmuje całe życie Michaela Jacksona. Od dzieciństwa i pierwszych występów w zespole The Jackson 5, przez początek kariery solowej, aż do okresu największej popularności i późniejszych lat jego życia. Film przedstawia rozwój artystyczny Jacksona i proces powstawania jego najważniejszych albumów. Istotną częścią historii są także relacje rodzinne, wpływ ojca na jego karierę oraz presja związana z wczesną sławą.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe