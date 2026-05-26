Hulk zmierzy się ze Spider-Manem? Nowe grafiki ze Spider-Man: Całkiem nowy dzień podsycają plotki

Do sieci trafiły nowe gadżety promujące Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a fani Marvela błyskawicznie wyłapali jeden szczegół. Wszystko wskazuje na to, że w filmie może dojść do starcia Spider-Mana Toma Hollanda z Hulkiem granym przez Marka Ruffalo.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych projektów Marvel Studios, ale studio coraz wyraźniej zaczyna podkręcać kampanię promocyjną filmu. Tym razem uwagę fanów przyciągnęły nowe materiały merchandisingowe, które mogą zdradzać ważny element fabuły. I wygląda na to, że Peter Parker ponownie wpadnie w naprawdę gigantyczne kłopoty.

Nowe gadżety pokazują walkę Spider-Mana z Hulkiem

Zamieszanie wywołały nowe japonki dla dzieci wypuszczone przez firmę Kidsville. Na jednym bucie widzimy Hulka z klasycznym napisem „SMASH!!”, a na drugim Spider-Mana, który przy pomocy pajęczyn próbuje powstrzymać rozwścieczonego Zielonego Giganta. Dla fanów Marvela to był natychmiastowy sygnał, że film może rzeczywiście doprowadzić do długo plotkowanego pojedynku obu bohaterów.

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: comingsoon.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe