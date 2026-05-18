Nie żyje Tom Kane. Legendarny głos Yody miał 64 lata

Zmarł Tom Kane – jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów głosowych w historii amerykańskiej animacji. Aktor znany był między innymi jako głos Yody w animacji Gwiezdne Wojny: Wojny klonów oraz profesora Atomusa w Atomówkach. Miał 64 lata. Informację o jego śmierci przekazała agencja Galactic Productions.

Tom Kane przez dekady należał do absolutnej czołówki aktorów dubbingowych i lektorów w Stanach Zjednoczonych. Jego charakterystyczny głos można było usłyszeć w dziesiątkach kultowych seriali animowanych, filmów, gier i projektów Marvela czy Gwiezdnych wojen. Dla milionów widzów pozostanie przede wszystkim jednym z najbardziej ikonicznych głosów Yody poza Frankiem Ozem. Po latach walki z powikłaniami po udarze artysta zmarł w szpitalu w Kansas City.

Świat animacji żegna legendę

O śmierci Toma Kane’a poinformowała jego agencja Galactic Productions. W oficjalnym komunikacie podkreślono ogromny wpływ aktora na popkulturę i kilka pokoleń widzów. Przedstawiciele agencji napisali, że Kane wnosił do swoich ról humor, emocje i wyjątkową charyzmę, a jego głos na stałe stał się częścią życia fanów animacji i kina. Aktor zmarł wskutek powikłań po udarze, którego doznał w 2020 roku.

Tom Kane przeszedł poważny udar cztery lata temu. Choroba odebrała mu możliwość swobodnego mówienia i pisania, co praktycznie zakończyło jego wieloletnią karierę dubbingową. W 2021 roku oficjalnie przeszedł na emeryturę. Mimo problemów zdrowotnych w marcu tego roku pojawił się publicznie podczas Lexington Comic and Toy Convention w Kentucky. Było to jego pierwsze większe wystąpienie od czasu udaru i jednocześnie wzruszające spotkanie z obsadą Atomówek.

Yoda, Atomówki, Marvel i dziesiątki kultowych seriali

Największą rozpoznawalność Tomowi Kane’owi przyniosła rola Yody w animowanych projektach ze świata Gwiezdnych wojen. Aktor po raz pierwszy wcielił się w mistrza Jedi pod koniec lat 90. przy okazji gry tworzonej dla Lucasfilm. Później regularnie powracał do tej postaci między innymi w Gwiezdne Wojny: Wojny klonów, filmie z 2008 roku oraz wielu kolejnych produkcjach. Kane był również narratorem otwierającym odcinki Wojen klonów, nadając serialowi charakter przypominający wojenne kroniki. Sam aktor przyznawał kiedyś, że nie próbował specjalnie tworzyć głosu Yody, ponieważ po wielokrotnym oglądaniu filmów miał tę postać dosłownie zakorzenioną w głowie.

Dorobek Toma Kane’a wykraczał jednak daleko poza Gwiezdne wojny. W latach 2016–2019 użyczał głosu profesorowi Atomusowi w nowych Atomówkach. Fani animacji pamiętają go także z takich produkcji jak Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, Kim Kolwiek czy Archer. W projektach Marvela wcielał się między innymi w Magneto i Ultrona. Jego głos można było usłyszeć również poza światem animacji – był między innymi oficjalnym głosem kolejki monorail w Walt Disney World oraz lektorem podczas transmisji Oscarów.

Karierę zaczął jako nastolatek

Thomas Kane Roberts urodził się 15 kwietnia 1962 roku w Kansas. Przygodę z dubbingiem rozpoczął już jako 15-latek. Jak wspominał po latach, sam kontaktował się z lokalnymi reklamodawcami i oferował im swoje usługi głosowe, początkowo nawet nie zdając sobie sprawy, że można na tym zarabiać. Po ukończeniu Uniwersytetu Kansas rozpoczął współpracę z Lucasfilm i stopniowo stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów głosowych w branży.

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe