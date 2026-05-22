Fani Star Wars wracający do kin na Mandalorian i Grogu zadają sobie jedno ważne pytanie – czy nowy film ma scenę po napisach? Odpowiedź jest już znana i może zaskoczyć widzów przyzwyczajonych do marvelowskich teaserów.

Mandalorian i Grogu to wielki powrót Gwiezdnych Wojen na kinowe ekrany po kilkuletniej przerwie. Film Jona Favreau nie tylko kontynuuje historię Dina Djarina i Grogu, ale też ma otworzyć nowy etap dla filmowego Star Wars. Nic więc dziwnego, że wielu widzów zastanawiało się, czy Lucasfilm przygotował dodatkową scenę po napisach, która mogłaby zapowiedzieć przyszłość uniwersum.

Czy Mandalorian i Grogu ma scenę po napisach?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Mandalorian i Grogu nie posiada ani sceny w trakcie napisów końcowych, ani klasycznej sceny po napisach. Cała historia filmu zostaje zamknięta przed rozpoczęciem napisów końcowych, więc widzowie nie muszą zostawać na sali po zakończeniu seansu, jeśli liczą na dodatkowy teaser lub ukrytą scenę.

Choć sceny po napisach stały się standardem w wielu wielkich franczyzach, szczególnie w MCU, Star Wars historycznie bardzo rzadko sięgało po taki zabieg. Wyjątkiem był między innymi 2. sezon Mandaloriana, który zakończył się dodatkową sceną zapowiadającą Księgę Boby Fetta. Właśnie dlatego część fanów zakładała, że Lucasfilm może kontynuować ten trend również w kinowym widowisku.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który jest również autorem scenariusza. Favreau był twórcą i głównym showrunnerem serialu The Mandalorian, dlatego film pozostaje bezpośrednią kontynuacją jego wizji artystycznej. W produkcję zaangażowany jest także Dave Filoni, jeden z kluczowych architektów współczesnego kanonu Gwiezdnych Wojen, znany z pracy nad serialami animowanymi oraz aktorskimi osadzonymi w tej samej linii czasowej. Film produkowany jest przez Favreau, Filoniego oraz szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Akcja filmu rozgrywa się w okresie po upadku Imperium Galaktycznego, czyli kilka lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Historia koncentruje się na dalszych losach Dina Djarina (Pedro Pascal), samotnego łowcy nagród należącego do kultury Mandalorian, oraz Grogu, istoty tej samej rasy co Yoda, obdarzonej silnym połączeniem z Mocą. Po wydarzeniach trzeciego sezonu serialu Din formalnie adoptuje Grogu jako swojego syna i ucznia.

Film ma kontynuować wątek ich wspólnych misji, a jednocześnie rozwijać szerszy kontekst polityczny Nowej Republiki, odbudowy Mandalory oraz zagrożenia ze strony pozostałości Imperium. Choć szczegóły fabuły nie zostały w pełni ujawnione przed premierą, zapowiadana jest historia łącząca kameralną relację ojciec–dziecko z większą, galaktyczną skalą konfliktu.

Źródło: slashfilm.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe